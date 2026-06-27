Presidenta de México inaugura planta de moscas estériles en Chiapas para frenar al gusano barrenador

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este sábado 27 de junio de 2026 la Planta Productora de Moscas Estériles en Metapa, Chiapas, un proyecto estratégico para combatir el gusano barrenador del ganado y proteger la sanidad animal en México y América del Norte.

Durante el evento, la mandataria estuvo acompañada por Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos; Ronald Johnson, embajador estadounidense en México; autoridades federales, estatales, ganaderos, científicos y técnicos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Sheinbaum destacó que la planta representa mucho más que una obra de infraestructura, pues refleja la capacidad de la ciencia para resolver problemas concretos que impactan la producción pecuaria, la seguridad alimentaria y la economía de miles de productores.

Sheinbaum destaca cooperación entre México y Estados Unidos

La presidenta afirmó que las plagas y enfermedades animales no conocen fronteras, por lo que la mejor respuesta es sumar capacidades entre países.

Señaló que la planta fue posible gracias al esfuerzo conjunto de México y Estados Unidos, con una importante aportación del gobierno estadounidense, así como con experiencia técnica y voluntad política de ambas naciones.

Noticia Destacada Claudia Sheinbaum y Brooke Rollins inaugurarán planta clave en Chiapas contra gusano barrenador para reabrir la frontera al ganado

Sheinbaum agradeció el apoyo de la secretaria Brooke Rollins, del embajador Ronald Johnson y del presidente Donald Trump para concretar el proyecto.

La mandataria subrayó que la relación entre México y Estados Unidos debe construirse sobre respeto mutuo, diálogo, cooperación y reconocimiento de la soberanía de cada país.

¿Cómo funciona la planta de moscas estériles?

Durante el evento se proyectó un video en el que se explicó que la antigua planta de Moscamed en Metapa fue transformada en una biofábrica de vanguardia para producir moscas estériles del gusano barrenador del ganado.

El proyecto tuvo una inversión binacional de 61 millones de dólares y permitió reacondicionar más de 2 mil metros cuadrados de instalaciones en menos de un año.

La planta alcanzará de manera progresiva una producción de 100 millones de moscas estériles por semana, que serán liberadas para aparearse con moscas silvestres sin generar descendencia. Con ello se busca cortar el ciclo reproductivo de la plaga.

Ronald Johnson anuncia más apoyo de Estados Unidos

El embajador Ronald Johnson afirmó que la planta reafirma la colaboración entre México y Estados Unidos frente a un problema que afecta a ambos países.

El diplomático señaló que lo que ocurre en una nación impacta directamente a la otra, debido a la cercanía territorial y a la integración de las cadenas productivas.

Johnson anunció que el gobierno de Estados Unidos aportará 83.8 millones de dólares adicionales para reproducir más moscas estériles en México y fortalecer las acciones de prevención en ambos países.

De acuerdo con el embajador, el objetivo es eliminar la plaga para proteger el ganado, el comercio y la seguridad alimentaria de México y Estados Unidos.

Inauguración de planta productora de moscas estériles. Metapa, Chiapas https://t.co/YRPBn8GrD2 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 27, 2026

Planta de Metapa será clave para el sector ganadero

El gusano barrenador del ganado representa un riesgo sanitario y económico, ya que sus larvas afectan a animales de sangre caliente y pueden provocar daños severos en hatos ganaderos.

Con la nueva planta, México busca reforzar su capacidad de respuesta y complementar la producción de moscas estériles que ya se realiza en la planta de Pacora, Panamá.

Sheinbaum sostuvo que desde Chiapas, puerta sur de México, se envía un mensaje de cooperación científica y prosperidad compartida para América del Norte.

La inauguración marca un paso clave en la estrategia nacional y regional para controlar y erradicar el gusano barrenador, proteger a los productores y fortalecer la seguridad alimentaria.

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