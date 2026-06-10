Beneficiarios de Sembrando Vida probarán nueva variedad de maíz en Tenabo

Beneficiarios del programa Sembrando Vida, agrupados en la Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC) denominada El Huanal, realizarán una parcela demostrativa para evaluar una nueva variedad de maíz criollo mejorado, que podría convertirse en una alternativa para aumentar la producción agrícola en el municipio.

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La facilitadora del programa, Patricia Canul Uc, explicó que la intención es realizar una primera prueba con este grupo, donde cada beneficiario sembrará una hectárea para conocer el comportamiento y rendimiento de la semilla.

En el parque principal de Tenabo se reunieron integrantes de la CAC, encabezados por su presidente Francisco Ku Ku, quienes participaron en un taller previo a la siembra. Durante la capacitación recibieron información sobre las características de la semilla desarrollada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

De acuerdo con los especialistas, esta variedad de semilla criolla mejorada podría alcanzar una producción de hasta cuatro toneladas de grano por hectárea, cifra superior a la obtenida con variedades tradicionales.

Los productores señalaron que actualmente el maíz Nativo Maya genera entre una tonelada y media y dos toneladas por hectárea, además de contar con características apreciadas por los campesinos, como su conservación por largos periodos sin deteriorarse.

Indicaron que la nueva variedad mantiene propiedades similares, aunque con un mayor potencial productivo, por lo que existe interés entre los agricultores para conocer sus resultados en campo.

Patricia Canul Uc detalló que en la cabecera municipal existen ocho grupos interesados en sembrar este maíz, además de otros ubicados en Tinún, Chilib, Emiliano Zapata, Santa Rosa y Kankí, sumando un total de 16 grupos de Sembrando Vida en el municipio.

Explicó que la evaluación inicial permitirá determinar si la semilla ofrece los resultados esperados antes de ampliar la superficie de cultivo durante los próximos ciclos agrícolas.

Finalmente, los participantes destacaron la importancia de analizar previamente las condiciones del suelo y aplicar prácticas agroecológicas para obtener mejores rendimientos, además de conservar las variedades nativas que han formado parte de la agricultura local durante generaciones.

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JGH