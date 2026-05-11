Américo Villarreal asegura que mantiene vigente su visa de EU tras versiones sobre restricciones migratorias

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aseguró que mantiene vigente su visa para ingresar a Estados Unidos, luego de que circularan versiones sobre posibles restricciones migratorias contra mandatarios emanados de Morena.

El mandatario estatal afirmó que durante su administración ha realizado distintos viajes al país vecino, incluidos encuentros oficiales en Texas y actividades internacionales relacionadas con la Agenda 2030 de la ONU.

Villarreal Anaya sostuvo que, cuando ha sido necesario acudir a Estados Unidos, ha podido hacerlo sin limitaciones.

La aclaración ocurre en medio de un contexto político marcado por señalamientos de autoridades estadounidenses contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, caso que ha elevado la tensión bilateral. Otros Artículos Relacionados

¿Qué dijo Américo Villarreal sobre su visa de Estados Unidos?

Américo Villarreal afirmó que no enfrenta impedimentos para cruzar la frontera estadounidense y recordó que ha participado en actividades públicas en ciudades como San Antonio y Laredo.

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El gobernador de Tamaulipas ya había negado versiones sobre una presunta cancelación de su visa en 2025, cuando su gobierno señaló que no existía una notificación oficial de autoridades estadounidenses sobre esa supuesta medida.

¿Qué respondió sobre el caso de Rubén Rocha Moya?

Respecto a Rubén Rocha Moya, Villarreal Anaya señaló que la información difundida por autoridades estadounidenses debe ser revisada por instancias mexicanas, en particular por la Fiscalía General de la República.

El gobernador indicó que, si existen pruebas, estas deberán presentarse para que se pueda abrir o continuar una investigación conforme a los procedimientos correspondientes.

En medio de versiones que lo colocan en una presunta lista de funcionarios de Morena investigados en Estados Unidos por supuestos vínculos con el “huachicol fiscal”, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aseguró que mantiene vigente su visa americana.



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¿Por qué el tema genera atención política?

Las declaraciones de Villarreal se dan en un momento de mayor presión diplomática entre México y Estados Unidos. Además del caso Rocha Moya, Washington inició una revisión de consulados mexicanos en territorio estadounidense, en un ambiente de tensión bilateral y señalamientos políticos.

Con su posicionamiento, el gobernador de Tamaulipas buscó deslindarse de versiones sobre restricciones migratorias y subrayar que mantiene canales de movilidad y relación institucional con Estados Unidos.

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