Accidentes en obras de Mérida reavivan llamado al uso obligatorio de equipo de seguridad

Con más de 25 años de experiencia como alarife, Gerardo Enrique Cauich Yam habla con la autoridad que le han dado cientos de obras y miles de jornadas en andamios. Para él no hay duda: el arnés y el casco no son un estorbo, sino la diferencia entre regresar a casa o sufrir un accidente que puede costar la vida.

Lamenta que todavía haya trabajadores que se nieguen a utilizar las líneas de vida, pese a que son obligatorias y a que, en muchas empresas, su uso es una condición para laborar.

“Hay quienes dicen que les incomoda trabajar con el arnés, pero no piensan en el riesgo que corren. Una caída puede dejar lesiones muy graves o ser fatal”, advierte.

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Recuerda que participó en la construcción de hoteles como Hyatt, Fiesta Americana y Villa Mercedes, donde las medidas de seguridad se aplicaban sin excepciones. “Si te veían sin casco o sin la línea de vida, te suspendían. Ahí aprendimos que la seguridad no era opcional”, relata.

A propósito de los accidentes registrados en las últimas semanas, en los que un alarife perdió la vida y otro resultó gravemente lesionado, considera que la mayoría de estos hechos pueden evitarse con una adecuada supervisión y capacitación.

Explica que antes de subir a un andamio revisa que la estructura esté firme y bien asentada: “No me subo hasta estar seguro de que el andamio está bien fijo. Son unos minutos que pueden salvar una vida”, comenta.

Esperando chamba

La experiencia, sin embargo, no garantiza empleo. Debido a la disminución de la demanda de mano de obra, Gerardo acude con frecuencia al parque Eulogio Rosado (cerca del mercado Lucas de Gálvez) donde desde las ocho de la mañana se reúnen albañiles, plomeros, electricistas y otros trabajadores de la construcción para ofrecer sus servicios.

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“Cuando no tengo trabajo en alguna obra vengo aquí. Ayer llegué a las nueve de la mañana; cuatro personas me pidieron presupuesto, pero ninguna aceptó”, comenta.

Señala que cobra alrededor de 600 pesos por “colar” un piso de 20 metros cuadrados (cuatro por cinco metros), mientras que la construcción de muros o techos la cotiza en aproximadamente 180 pesos por metro cuadrado.

Aun así, permanece en el parque hasta cerca de las once de la mañana. Si no surge alguna oportunidad, continúa recorriendo otros puntos de la ciudad con la esperanza de encontrar empleo para llevar el sustento diario al hogar, convencido de que la experiencia abre puertas, pero la seguridad debe abrirlas siempre primero.