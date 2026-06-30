Gobierno federal acelera modernización del sistema de salud con nuevos resonadores, quirófanos y equipo médico de alta tecnología

El Gobierno de México informó sobre los avances en la modernización de la infraestructura hospitalaria del país con la incorporación de equipo médico de alta especialidad en hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, como parte de la estrategia para fortalecer la capacidad diagnóstica y ampliar el acceso a servicios especializados.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, los titulares de las tres instituciones presentaron los resultados de las inversiones realizadas en tecnología médica, renovación de infraestructura y adquisición de equipamiento para hospitales públicos.

Las acciones incluyen la instalación de nuevos resonadores magnéticos, camas hospitalarias eléctricas, quirófanos totalmente renovados, aceleradores lineales para atención oncológica, tomógrafos con inteligencia artificial y la puesta en marcha de la primera Unidad Pública de Cirugía Fetal del país.

IMSS incorpora 17 nuevos resonadores magnéticos de última generación

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que la institución realizó una de las mayores inversiones en equipos de imagenología de los últimos años.

Explicó que fueron adquiridos 17 nuevos equipos de resonancia magnética, de los cuales 14 se compraron mediante los nuevos mecanismos de adquisición que permitieron negociar directamente con los fabricantes.

Noticia Destacada Hospital Materno-Infantil No. 15: la obra más relevante en 56 años en Campeche

Los equipos fueron distribuidos en hospitales de segundo y tercer nivel de entidades como Baja California, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, además de tres hospitales recientemente inaugurados en Ciudad Juárez, Tuxtla Gutiérrez e Iztapalapa.

Robledo destacó que los nuevos resonadores permiten realizar entre 80 y 150 estudios por semana, prácticamente el doble de la capacidad anterior, además de reducir significativamente los tiempos de exploración.

Mientras un estudio neurológico anteriormente podía durar hasta una hora, ahora puede realizarse entre 10 y 15 minutos, y los estudios de columna disminuyen de aproximadamente una hora a menos de media hora.

Añadió que los nuevos equipos utilizan inteligencia artificial para reconstruir imágenes con mayor precisión, consumen menos helio y ofrecen diagnósticos más oportunos para enfermedades como tumores, aneurismas, cáncer de mama, próstata y padecimientos neurológicos.

Asimismo, anunció que la estrategia continuará hasta 2030 con la incorporación de 18 resonancias magnéticas adicionales en hospitales considerados prioritarios.

#MañaneraDelPueblo | @zoerobledo, titular del @Tu_IMSS, proyectó un video sobre la incorporación de 17 resonadores magnéticos de última tecnología en el Instituto, con los que se avanza en la modernización de los hospitales y el fortalecimiento de la atención médica:



➡️Con… pic.twitter.com/C5e7YnFSQS — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 30, 2026

ISSSTE renueva camas hospitalarias y quirófanos

Por su parte, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, presentó los avances en la sustitución de mobiliario hospitalario y modernización de áreas quirúrgicas.

Informó que el instituto adquirió 2 mil 275 camas eléctricas hospitalarias, de las cuales ya fueron distribuidas mil 75 en 33 hospitales del país.

Las nuevas camas cuentan con controles electrónicos para pacientes y personal médico, materiales impermeables, retardantes al fuego, superficies antibacteriales y sistemas ergonómicos que facilitan la atención clínica y el traslado de los pacientes.

Batres destacó que hospitales de entidades como Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Yucatán, Puebla, Oaxaca, Morelos, Sonora, Sinaloa, Campeche, Quintana Roo y Nuevo León ya comenzaron a recibir el nuevo equipamiento.

El funcionario resaltó el caso del Hospital Regional de Mérida, donde fueron sustituidas las 103 camas que aún operaban con mecanismos manuales.

Además, informó sobre la rehabilitación integral de tres nuevos quirófanos en la Clínica Hospital Constitución, en Monterrey, Nuevo León.

#MañaneraDelPueblo | El director general del @ISSSTE_mx, @martibatres, presentó una cápsula sobre el avance del 47% en la entrega de 2,275 nuevas camas eléctricas para fortalecer la infraestructura hospitalaria del Instituto.



➡️ Las camas están destinadas a hospitales de segundo… pic.twitter.com/uj1S9vT2bG — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 30, 2026

Los espacios fueron equipados con tecnología médica de última generación, incluyendo mesas quirúrgicas, equipos de anestesia, microscopios oftalmológicos, unidades de electrocirugía, lámparas quirúrgicas, monitores y carros de reanimación, con una inversión superior a 93 millones de pesos.

En total, los quirófanos incorporaron 85 nuevos equipos médicos, además de la renovación de áreas de recuperación, instalaciones eléctricas y espacios destinados al personal de salud.

IMSS-Bienestar anuncia inversión histórica en tecnología médica

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que durante 2026 y 2027 se realizará una inversión superior a 4 mil millones de pesos para incorporar 174 equipos médicos de alta especialidad en hospitales públicos.

El programa contempla la adquisición de cinco aceleradores lineales para tratamientos contra el cáncer, 117 mastógrafos con inteligencia artificial, cinco resonancias magnéticas y 47 tomógrafos, varios de ellos destinados a regiones donde anteriormente no existía este tipo de tecnología.

Entre los proyectos mencionó un nuevo acelerador lineal para Oaxaca, un mastógrafo inteligente para Uruapan, una resonancia magnética para Xalapa y un tomógrafo que será instalado en el hospital comunitario de Jesús María, en la Sierra de Nayarit.

#MañaneraDelPueblo | El titular del @IMSS_BIENESTAR, @AlexSvarch, informó sobre la incorporación de equipamiento de alta tecnología en unidades médicas del servicio público, con el fin de seguir ampliando la atención especializada:



➡️Inversión total de 4,196 mdp

➡️174 equipos de… pic.twitter.com/RmOBH00rtY — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 30, 2026

Según explicó, el objetivo es reducir las brechas de acceso a servicios especializados y acercar diagnósticos de alta complejidad a comunidades alejadas del país.

Presentan la primera Unidad Pública de Cirugía Fetal de México

Uno de los anuncios más relevantes fue la creación de la primera Unidad Pública de Cirugía Fetal en México, instalada en el Hospital Regional de Alta Especialidad IMSS-Bienestar de Villahermosa, Tabasco.

Svarch explicó que esta unidad permite intervenir quirúrgicamente al feto durante el embarazo para corregir malformaciones congénitas, procedimiento que hasta ahora únicamente estaba disponible en hospitales privados, e incluso en el extranjero.

La primera etapa del programa está enfocada en la atención de la gastrosquisis, una malformación congénita de la pared abdominal que afecta aproximadamente a mil recién nacidos cada año en México.

#MañaneraDelPueblo | Primera Unidad Nacional de Cirugía Fetal:



➡️Alta especialidad desde el embarazo

➡️Ubicada en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez" en Villahermosa, Tabasco.

➡️Técnica quirúrgica que permite operar al feto dentro del útero… pic.twitter.com/aF6OlwhCrc — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 30, 2026

El director informó que ya fueron realizadas tres cirugías fetales exitosas, mientras otros siete casos permanecen en evaluación médica.

El funcionario aseguró que esta innovación permitirá mejorar el pronóstico de los recién nacidos y reducir complicaciones tanto para los bebés como para las madres, consolidando un nuevo nivel de atención especializada dentro del sistema público de salud.

IO