Salud refuerza estrategia para eliminar el VIH en México en 2030; 128 mil personas aún desconocen que viven con el virus

El Gobierno de México reafirmó su compromiso de eliminar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como problema de salud pública para el año 2030, mediante una estrategia nacional basada en la detección oportuna, el acceso universal al tratamiento y el fortalecimiento de las acciones de prevención.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, destacó que los avances científicos y médicos han transformado el pronóstico de las personas que viven con VIH, al señalar que, con un diagnóstico temprano y tratamiento continuo, la expectativa y calidad de vida son prácticamente equivalentes a las de una persona sin el virus.

El funcionario sostuvo que el objetivo del Gobierno federal es garantizar que todas las personas tengan acceso gratuito a pruebas diagnósticas, medicamentos y herramientas preventivas, sin importar si cuentan o no con seguridad social.

Pruebas y tratamiento gratuitos en todo el país

Kershenobich explicó que las pruebas de detección del VIH están disponibles de manera gratuita en las unidades de primer nivel de atención de las 32 entidades federativas.

Además de los centros de salud, las pruebas se realizan durante ferias de salud, campañas en escuelas, centros de trabajo e instituciones especializadas del sector salud, con la finalidad de ampliar la cobertura diagnóstica entre la población sexualmente activa.

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En cuanto al tratamiento, el secretario aseguró que el abasto de medicamentos antirretrovirales está garantizado mediante el esquema de compra consolidada y distribución nacional.

Los tratamientos son gratuitos para personas afiliadas al IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex, los servicios estatales de salud, así como para integrantes de las Fuerzas Armadas y la Marina.

También se brindan a personas sin seguridad social a través de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), clínicas especializadas y hospitales públicos.

El principal reto es detectar a quienes desconocen su diagnóstico

De acuerdo con las estimaciones presentadas por la Secretaría de Salud, en México viven aproximadamente 430 mil personas con VIH.

Actualmente, cerca del 70 por ciento de esa población, equivalente a alrededor de 302 mil personas, ya cuenta con un diagnóstico confirmado.

Entre quienes conocen su condición, el 95 por ciento recibe tratamiento antirretroviral, mientras que un porcentaje similar mantiene controlada la carga viral, lo que reduce significativamente la posibilidad de transmisión del virus.

Sin embargo, el mayor desafío para alcanzar la meta establecida por organismos internacionales consiste en identificar a las aproximadamente 128 mil personas que aún desconocen que viven con VIH.

El secretario subrayó que el diagnóstico temprano permite iniciar tratamiento oportunamente y mejorar tanto la calidad de vida de los pacientes como la prevención de nuevos contagios.

Prevención antes y después de la exposición

Como parte de la estrategia nacional, la Secretaría de Salud también fortaleció el acceso a medicamentos preventivos.

Entre ellos se encuentra la Profilaxis Preexposición (PrEP), dirigida a personas con mayor riesgo de adquirir el virus y disponible en los centros especializados de atención al VIH.

Asimismo, se ofrece la Profilaxis Postexposición (PEP), tratamiento que puede administrarse dentro de las primeras 72 horas posteriores a una posible exposición al virus y que está disponible en los servicios de urgencias del sistema nacional de salud.

El funcionario explicó que estas herramientas complementan las acciones de diagnóstico y tratamiento para reducir la incidencia de nuevas infecciones.

#MañaneraDelPueblo | Prevención PrEP y PEP al alcance de todas y todos:



➡️Dos herramientas gratuitas, disponibles hoy y en expansión hacia la atención primaria.

➡️PrEP (Profilaxis Pre-Exposición): Disponibilidad general:

▪️Dónde encontrarlo: Disponible en CAPASITS, SAIH,… pic.twitter.com/P9owzH8PYK — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 30, 2026

México busca consolidar un modelo de acceso universal

David Kershenobich señaló que la política pública impulsada por la Secretaría de Salud busca consolidar un modelo de acceso universal que garantice prevención, diagnóstico y atención integral para todas las personas.

Finalmente, recordó que la dependencia mantiene abiertos diversos canales de orientación e información, tanto a través de redes sociales como mediante líneas telefónicas especializadas, donde la población puede recibir asesoría, resolver dudas y conocer los sitios donde es posible realizarse la prueba de VIH de manera gratuita.

El secretario reiteró que la meta del Gobierno federal es alcanzar para 2030 los objetivos internacionales de 95 por ciento de personas diagnosticadas, 95 por ciento en tratamiento y 95 por cientoo con carga viral controlada, como parte de la estrategia para eliminar el VIH como un problema de salud pública en México.

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