México enviará siete plantas generadoras de electricidad a Venezuela

México enviará hoy martes 30 de junio de 2026 siete plantas generadoras de electricidad a Venezuela. El anuncio fue realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte de una respuesta humanitaria de emergencia.

Esta medida atiende a una solicitud formal del gobierno venezolano tras los destructivos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron Caracas y el norte de ese país la semana pasada.

El plan de asistencia coordinado por el gobierno federal mexicano incluye las siguientes acciones logísticas e insumos de emergencia: