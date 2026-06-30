Síguenos

Última hora

Yucatán

Buscan eliminar estigmas sobre la discapacidad con nueva estrategia de sensibilización en Yucatán

México

México enviará siete plantas generadoras de electricidad a Venezuela

El anuncio fue realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte de una respuesta humanitaria de emergencia.

Por Redacción Por Esto!

30 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

México enviará siete plantas generadoras de electricidad a Venezuela
México enviará siete plantas generadoras de electricidad a Venezuela

México enviará hoy martes 30 de junio de 2026 siete plantas generadoras de electricidad a Venezuela. El anuncio fue realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte de una respuesta humanitaria de emergencia.

Esta medida atiende a una solicitud formal del gobierno venezolano tras los destructivos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron Caracas y el norte de ese país la semana pasada.

El plan de asistencia coordinado por el gobierno federal mexicano incluye las siguientes acciones logísticas e insumos de emergencia:

  • Transporte aéreo: Las siete plantas de luz saldrán de inmediato en un avión para acelerar la respuesta en las zonas críticas.
  • Plantas potabilizadoras: El cargamento también contempla el envío de aproximadamente 878 plantas potabilizadoras de agua
  • Puente marítimo: La SEMAR prepara un buque para transportar víveres y alimentos no perecederos recolectados por diversas instituciones y la embajada de Venezuela. [1, 2]
  • Brigadas de rescate: Se mantiene el despliegue de 250 elementos militares y especializados de la SEDENA y binomios caninos que ya han logrado rescatar a dos personas con vida.

Te puede interesar