México enviará siete plantas generadoras de electricidad a Venezuela

México enviará hoy martes 30 de junio de 2026 siete plantas generadoras de electricidad a Venezuela. El anuncio fue realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte de una respuesta humanitaria de emergencia.
Esta medida atiende a una solicitud formal del gobierno venezolano tras los destructivos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron Caracas y el norte de ese país la semana pasada.
El plan de asistencia coordinado por el gobierno federal mexicano incluye las siguientes acciones logísticas e insumos de emergencia:
- Transporte aéreo: Las siete plantas de luz saldrán de inmediato en un avión para acelerar la respuesta en las zonas críticas.
- Plantas potabilizadoras: El cargamento también contempla el envío de aproximadamente 878 plantas potabilizadoras de agua
- Puente marítimo: La SEMAR prepara un buque para transportar víveres y alimentos no perecederos recolectados por diversas instituciones y la embajada de Venezuela. [1, 2]
- Brigadas de rescate: Se mantiene el despliegue de 250 elementos militares y especializados de la SEDENA y binomios caninos que ya han logrado rescatar a dos personas con vida.