SRE ubica a 73 mexicanos en Venezuela tras sismos; 26 buscan regresar a México

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 73 personas mexicanas que residen o se encontraban en tránsito en Venezuela fueron contactadas tras los sismos registrados en ese país y todas se encuentran en buen estado de salud y en lugares seguros.

A través de un mensaje publicado en X, la Cancillería detalló que el personal de la Embajada de México en Venezuela estableció comunicación vía telefónica y por correo electrónico con las personas connacionales para verificar su situación y ofrecer asistencia consular.

La dependencia también confirmó que un grupo de 26 mexicanos manifestó de manera voluntaria su intención de regresar a territorio nacional, por lo que se prevé que sean repatriados con apoyo de vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana.

Mexicanos en Venezuela serán apoyados para regresar

La SRE explicó que los connacionales que desean volver a México esperan ser trasladados mediante las aeronaves militares que llevaron ayuda humanitaria y 250 elementos de rescate a Venezuela.

Estos vuelos forman parte del despliegue ordenado por el Gobierno mexicano para apoyar las labores de búsqueda, rescate y atención a la población afectada por los terremotos.

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Embajada de México mantiene asistencia consular

La Cancillería reconoció el trabajo del personal diplomático mexicano en Caracas, que se encuentra a salvo y continúa con labores de protección y asistencia consular.

La representación mexicana mantiene abiertos sus canales de atención para emergencias, en caso de que más personas mexicanas requieran apoyo, localización o información tras la emergencia.

La @SRE_mx informa que, tras los sismos registrados en Venezuela, el personal de la @EmbamexVen de la Cancillería ha entrado en contacto, vía teléfono y correo electrónico, con 73 personas residentes o que se encontraban en tránsito. Todas se encuentran con buen estado de salud y… pic.twitter.com/9x5gdrKhaZ — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 26, 2026

México combina ayuda humanitaria y protección a connacionales

El reporte de la SRE se suma al envío de ayuda humanitaria de México a Venezuela, que incluyó personal especializado, binomios caninos, insumos médicos, herramientas y equipo para atender la emergencia.

Con estas acciones, el Gobierno mexicano busca apoyar al pueblo venezolano y garantizar la protección de sus connacionales en medio de la crisis provocada por los sismos.

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