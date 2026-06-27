Venezuela recibe a más de mil 600 rescatistas internacionales tras terremotos

Venezuela ha recibido más de mil 600 rescatistas internacionales para apoyar las labores de búsqueda, rescate y atención a víctimas de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado miércoles.

El vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, informó que en las últimas horas llegaron 17 vuelos con equipos especializados de rescate y asistencia humanitaria.

A través de su cuenta de X, el funcionario señaló que durante las próximas 24 horas se espera el arribo de 25 vuelos adicionales, como parte del apoyo internacional solicitado por las autoridades venezolanas.

¿Qué países enviaron rescatistas a Venezuela?

De acuerdo con el reporte oficial, Venezuela ha recibido brigadas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Argentina, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, adelantó que diez países más se sumarán a las labores de apoyo, aunque no precisó cuáles.

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La ayuda internacional incluye rescatistas, equipos especializados, apoyo para refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas.

Estados Unidos ratifica apoyo tras terremotos

Delcy Rodríguez informó que sostuvo conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras la emergencia.

La mandataria venezolana también se reunió con expertos estadounidenses para evaluar las operaciones de rescate y coordinar la atención a las zonas afectadas.

En las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales.



Agradecemos el respaldo y solidaridad de la comunidad internacional en horas de desconcierto para… pic.twitter.com/ivPaC1omnQ — Oliver Blanco (@OliverBlanco) June 27, 2026

Civiles venezolanos se suman a labores de ayuda

Además de los equipos internacionales, miles de ciudadanos venezolanos participan de manera voluntaria en labores de rescate, acopio de insumos y traslado de donaciones.

Las tareas se concentran principalmente en Caracas y La Guaira, el estado más afectado por los sismos.

Hasta el momento, el balance oficial más reciente reporta al menos 920 personas fallecidas y 3 mil 360 heridas, mientras continúan las labores de búsqueda entre estructuras colapsadas.

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