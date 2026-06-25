Venezuela declara estado de emergencia tras terremotos de magnitud 7.5 y 7.2; suspenden clases, Metro y vuelos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la declaratoria de estado de emergencia nacional después de que dos terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 sacudieran el centro del país, provocando daños en infraestructura, interrupciones de servicios y la activación de protocolos de protección civil en varias entidades.

Durante un mensaje transmitido por la televisión estatal, la mandataria informó que la medida busca coordinar la respuesta de las instituciones públicas ante las afectaciones registradas tras los movimientos telúricos ocurridos con apenas segundos de diferencia.

Gobierno activa protocolo de emergencia tras los sismos

Rodríguez señaló que las autoridades pusieron en marcha los mecanismos previstos en la Constitución para atender la contingencia. Asimismo, informó que toda la red hospitalaria pública y privada fue movilizada para brindar atención médica en las zonas más afectadas.

Aunque al momento del anuncio no se había dado a conocer un balance oficial de víctimas, las autoridades reconocieron que continúan las labores de evaluación de daños y atención a la población.

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Suspenden clases y actividades no esenciales

Como parte de las medidas preventivas, el gobierno venezolano determinó la suspensión de clases durante los días restantes de la semana. También quedaron canceladas diversas actividades consideradas no esenciales con el objetivo de facilitar las tareas de emergencia y garantizar la seguridad de la población.

La decisión forma parte de un plan integral para reducir riesgos mientras continúan las inspecciones estructurales en edificios públicos y privados.

Reportan daños en Caracas y varios estados

Las autoridades informaron sobre derrumbes y afectaciones en distintos puntos de Caracas, además de daños en sectores de los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo.

Rodríguez indicó que varias zonas registraron interrupciones en los servicios de electricidad y agua potable. De igual forma, se suspendió el suministro de gas doméstico en inmuebles que presentaron daños estructurales para evitar accidentes adicionales.

Metro, ferrocarril y aeropuerto suspenden operaciones

Entre las medidas adoptadas tras la emergencia destaca la suspensión temporal de las operaciones del sistema Metro y del servicio ferroviario.

Además, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal terminal aérea del país, fue cerrado debido a afectaciones en su infraestructura. Las autoridades no detallaron el alcance de los daños, aunque señalaron que se realizarán inspecciones antes de reanudar actividades.

Tenemos un objetivo central y esencial: salvar vidas en unión nacional, unidos vamos a superar esta tragedia. pic.twitter.com/OXlmrKZo9m — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Un doblete sísmico inusual

De acuerdo con organismos especializados de Estados Unidos, los dos movimientos telúricos conformaron un fenómeno conocido como “doblete sísmico”, caracterizado por la ocurrencia de dos terremotos de gran magnitud en una misma región con apenas segundos de diferencia.

El evento principal fue identificado como el sismo de magnitud 7.5, mientras que el segundo alcanzó una magnitud de 7.2. Tras las evaluaciones correspondientes, fue cancelada la alerta de tsunami que inicialmente se había emitido para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Mientras continúan las labores de evaluación y rescate, las autoridades venezolanas mantienen el llamado a la población para conservar la calma, seguir las indicaciones oficiales y mantenerse informada a través de los canales gubernamentales.

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