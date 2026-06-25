Volaris activa programa para llevar rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela

La aerolínea mexicana Volaris activó su programa humanitario Avión Ayuda Volaris para trasladar a personal especializado en desastres a Venezuela, luego de los terremotos que sacudieron al país sudamericano.

Fue a través de un comunicado, que Volaris dio a conocer que puso en marcha su programa para apoyar a Venezuela, por medio de una de sus aeronaves que voló a rescatistas y ayuda de todo tipo desde El Salvador.

"Hoy activamos #AviónAyudaVolaris para apoyar al pueblo venezolano tras los recientes terremotos. Transportamos más de 140 rescatistas y brigadistas especializados, así como 1.5 toneladas de ayuda humanitaria que contribuirán a las labores de respuesta y atención en las zonas afectadas".

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"Agradecemos al Gobierno de El Salvador, a las autoridades, al sector aeroportuario y a todos nuestros Embajadores Volaris por hacer posible esta misión de solidaridad", detalló la aerolínea.

Fue este miércoles cuando dos terremotos con una magnitud de 7.2 y 7.5 grados en la escala de Richter azotaron Venezuela, ocasionando daños de gran magnitud y, por desgracia, cientos de muertes.

El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, también confirmó que enviaría ayuda a la zona del desastre con elementos de las Fuerzas Armadas para apoyar en las acciones de rescate, búsqueda y sanidad.