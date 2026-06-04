Gobierno de Sheinbaum propone a la CNTE fortalecer PENSIONISSSTE y crear una aseguradora pública para mejorar las pensiones

El Gobierno de México presentó una nueva propuesta orientada a transformar gradualmente el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado mediante el fortalecimiento de PENSIONISSSTE y la posible creación de una aseguradora pública especializada en la administración y pago de pensiones.

La iniciativa fue expuesta por el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, durante una reunión sostenida este jueves con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en la que también participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Gobierno busca fortalecer el papel de PENSIONISSSTE

Durante el encuentro, Batres Guadarrama explicó que la propuesta surge a partir de una revisión de los efectos de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, que sustituyó el esquema público de pensiones por un sistema de cuentas individuales administradas principalmente por Afores privadas.

El funcionario señaló que PENSIONISSSTE, al ser la única administradora de fondos para el retiro de carácter totalmente público en el país, puede convertirse en una herramienta para mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores que actualmente se encuentran bajo el régimen de cuentas individuales.

Según explicó, el fortalecimiento de esta institución permitiría avanzar hacia mecanismos que otorguen mayores beneficios a los derechohabientes sin modificar de manera abrupta el sistema vigente.

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Proponen crear una aseguradora pública para jubilados

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de una aseguradora pública enfocada exclusivamente en la gestión y entrega de pensiones a personas jubiladas.

De concretarse, esta entidad trabajaría de manera coordinada con PENSIONISSSTE y tendría como objetivo administrar los recursos destinados al pago de pensiones mensuales.

Las autoridades señalaron que actualmente no existe una aseguradora pública con estas características, por lo que la medida representaría un cambio relevante dentro del sistema de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado.

Gobierno reitera compromiso con el magisterio

Durante la reunión, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reiteró el compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una de las principales demandas del magisterio.

El funcionario afirmó que el proceso se desarrollará mediante consultas y diálogo con los docentes en las escuelas del país para construir un nuevo mecanismo de promoción y reconocimiento profesional.

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Propone Gobierno de México fortalecer PENSIONISSSTE y la posible creación de una aseguradora pública



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Gobernación llama al diálogo y rechaza actos violentos

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró el respeto de la administración federal al derecho de manifestación pacífica y subrayó la importancia de evitar afectaciones a estudiantes que se encuentran en la recta final del ciclo escolar.

Asimismo, condenó los actos de violencia y vandalismo registrados durante algunas movilizaciones, así como las afectaciones a la movilidad y a las actividades comerciales en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La funcionaria sostuvo que la actual administración privilegia el diálogo como vía para la solución de conflictos y reiteró que el Gobierno federal mantiene su compromiso con el respeto a los derechos humanos y las libertades constitucionales.

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