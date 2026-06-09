Profeco habilita correo especial para denuncias durante el Mundial 2026: así puedes reportar abusos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó a las personas consumidoras cuáles son los canales disponibles para denunciar abusos, irregularidades o posibles vulneraciones a sus derechos durante el Mundial FIFA 2026-Mundial Social.

Ante el incremento de compras, viajes, hospedaje, transporte, alimentos, productos oficiales y servicios relacionados con la justa mundialista, la dependencia federal puso énfasis en la importancia de reportar cualquier práctica que afecte a consumidores nacionales y extranjeros.

Uno de los principales canales será el correo electrónico habilitado especialmente para temas del torneo: denunciasmundial@profeco.gob.mx. A través de esta vía, las personas podrán exponer inconformidades relacionadas con proveedores o prestadores de servicios durante el Mundial 2026.

¿Cómo denunciar abusos ante Profeco durante el Mundial 2026?

La Profeco informó que, además del correo especial para el Mundial 2026, mantiene activos sus canales habituales de atención. El Teléfono del Consumidor está disponible en el 55 5568 8722 para la Ciudad de México y área metropolitana, así como en el 800 468 8722 desde el interior del país.

Este servicio opera durante todo el año, con horario de 9:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, y de 10:00 a 18:00 horas los fines de semana y días festivos.

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La dependencia también cuenta con los correos asesoria@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y denunciasprofeco@profeco.gob.mx para recibir reportes o brindar orientación en casos relacionados con publicidad engañosa, incumplimientos o abusos de proveedores.

¿Qué herramientas digitales ofrece Profeco para consumidores?

Las personas consumidoras también pueden recurrir a Concilianet, una plataforma en línea que permite desahogar audiencias de conciliación por internet con proveedores que tienen convenio con Profeco.

Otra opción es Conciliaexprés, un mecanismo de solución inmediata de controversias con proveedores inscritos, al que se puede acceder mediante el Teléfono del Consumidor.

Estas herramientas permiten atender conflictos sin necesidad de acudir físicamente a una oficina, siempre que el proveedor forme parte de los programas correspondientes.

¿Dónde habrá módulos de Profeco durante el Mundial 2026?

La Profeco informó que contará con módulos de atención en puntos estratégicos como aeropuertos, centrales de autobuses, centros turísticos y estadios sede durante el Mundial 2026. Además, las personas con disponibilidad pueden acudir a una de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor distribuidas en el país.

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Antes de comprar pantallas, souvenirs, viajes o contratar servicios, compara precios, calidad y formas de pago. Evita las compras por impulso y establece un presupuesto para disfrutar la Copa del Mundo de manera… pic.twitter.com/t3rd00b6WT — Profeco (@Profeco) June 6, 2026

La institución también mantiene comunicación por sus redes sociales oficiales, entre ellas X, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, donde difunde alertas, estudios de calidad, recomendaciones y avisos para prevenir abusos.

Con estas acciones, Profeco busca reforzar la vigilancia durante la Copa del Mundo y recordar que los consumidores tienen derecho a recibir información clara, precios visibles, servicios conforme a lo contratado y atención cuando se presenten irregularidades.

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