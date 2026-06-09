Gobierno suspende clases y promueve teletrabajo en CDMX por inauguración del Mundial 2026

El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto con medidas administrativas para la Ciudad de México con motivo de la inauguración del Mundial 2026, programada para el jueves 11 de junio.

Durante la conferencia mañanera de este martes 9 de junio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia, explicó que el decreto busca mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial y accesibilidad durante el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La medida aplica únicamente para el día de la inauguración y está dirigida a trabajadores de la Administración Pública Federal, personal del sector privado y estudiantes de escuelas públicas y privadas en la capital del país.

¿Qué establece el decreto por la inauguración del Mundial 2026?

Luisa María Alcalde detalló que el decreto plantea modalidades de trabajo no presenciales para reducir traslados y facilitar la movilidad en la Ciudad de México durante el evento mundialista.

En el caso de la Administración Pública Federal, las dependencias deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información para garantizar el cumplimiento de funciones sustantivas y administrativas mediante trabajo a distancia.

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La consejera jurídica aclaró que las actividades esenciales continuarán en operación, por lo que la medida se enfoca principalmente en labores de oficina que puedan realizarse mediante teletrabajo.

¿Qué pasará con trabajadores privados y estudiantes en CDMX?

Para el sector privado y social de la Ciudad de México, el decreto hace un exhorto para implementar esquemas de teletrabajo en actividades administrativas no esenciales.

El objetivo es disminuir la carga de movilidad durante el jueves 11 de junio, día en que se realizará la inauguración del Mundial 2026.

#MañaneraDelPueblo. Se emite un decreto en el DOF para suspender las clases en la CDMX el próximo jueves 11 de junio, día de la inauguración de la #Copa2026 y la suspensión de actividades laborales en oficinas públicas y privilegiar el trabajo a distancia, pic.twitter.com/3fqhPfp1nP — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 9, 2026

Además, el decreto establece la suspensión de clases en todos los niveles educativos de escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México.

Alcalde Luján explicó que estas medidas forman parte de la organización institucional para atender la llegada de turistas, visitantes y habitantes que se movilizarán por la capital durante el evento deportivo.

La funcionaria confirmó que el decreto fue emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum y ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que las disposiciones aplicarán durante el día de la inauguración mundialista.

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