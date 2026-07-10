Alonso Ancira aún debe 112 millones de dólares por Agronitrogenados; FGR busca reactivar proceso penal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el empresario Alonso Ancira Elizondo todavía no termina de cubrir la reparación del daño por la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados, operación realizada por Petróleos Mexicanos durante la gestión de Emilio Lozoya Austin.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la Fiscalía General de la República le confirmó la existencia del adeudo. El monto pendiente corresponde a la última parcialidad del acuerdo que permitió suspender el proceso penal contra el expresidente de Altos Hornos de México.

¿Cuánto debe Alonso Ancira por el caso Agronitrogenados?

Pemex adquirió la planta de fertilizantes por 275 millones de dólares, aunque posteriormente se determinó que su valor era de 58 millones 335 mil 960 dólares. La diferencia, calculada en 216 millones 664 mil 40 dólares, se estableció como reparación del daño.

Ancira aceptó cubrir la cantidad en tres parcialidades. La primera, por 50 millones 40 dólares, fue pagada en noviembre de 2021; la segunda, por 54 millones 166 mil 10 dólares, se entregó un año después.

El tercer depósito, por 112 millones 497 mil 990 dólares, debía realizarse en noviembre de 2023, pero no fue cubierto. El empresario argumentó que atravesaba un proceso de capitalización y reestructura financiera en su compañía, por lo que Pemex autorizó una prórroga hasta noviembre de 2024. El pago tampoco quedó liquidado en el nuevo plazo.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum exige justicia para trabajadores de AHMSA y prioriza su reactivación en Coahuila

¿Por qué no se ha reanudado el proceso penal?

Ante el incumplimiento, la FGR solicitó reactivar el procedimiento contra Ancira. Sin embargo, un juez de Control reservó la aprobación definitiva del convenio modificado debido a una suspensión obtenida mediante un juicio de amparo promovido por Emilio Lozoya, quien también enfrenta acusaciones dentro del caso Agronitrogenados.

La Fiscalía indicó que existen dos procedimientos de apelación pendientes de resolución ante un tribunal colegiado. Esa situación impide, por ahora, continuar los procesos penales contra Ancira y Lozoya.

¿Qué ofreció Ancira como garantía?

Para respaldar el acuerdo reparatorio, Alonso Ancira ofreció el 99 por ciento de las acciones de Grupo Acerero del Norte, cuatro hornos y tres inmuebles.

El caso se remonta a la venta de Agronitrogenados a Pemex, una planta que llevaba años sin operar y requería inversiones adicionales para recuperar su capacidad productiva.

El incumplimiento del último pago mantiene abierta la disputa judicial sobre la reparación del daño causado a la empresa petrolera.

IO