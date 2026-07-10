Incendio consume negocio en el mercado Nuevo Chechén de Ciudad del Carmen; investigan cortocircuito

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de los tres órdenes de gobierno se registró durante la madrugada de este viernes al interior del mercado Nuevo Chechén, ubicado en la colonia Belisario Domínguez, luego del reporte de un incendio en uno de los establecimientos del área de gastronomía.

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Tras recibir el llamado de auxilio, elementos de Protección Civil, bomberos, corporaciones de rescate y autoridades municipales y estatales se trasladaron al centro de abasto, donde confirmaron que el fuego se concentraba en el local marcado con el número L-174, habilitado para la venta de desayunos y almuerzos.

Los cuerpos de emergencia iniciaron de inmediato las labores de combate al incendio, logrando controlar las llamas antes de que estas se propagaran hacia los locales contiguos, evitando así una emergencia de mayores dimensiones dentro del mercado.

Una vez sofocado el fuego, los rescatistas realizaron trabajos de ventilación para disipar el humo acumulado y permitir la inspección del inmueble. De acuerdo con las primeras investigaciones, el siniestro habría sido ocasionado por un cortocircuito en uno de los enfriadores del establecimiento, equipos que permanecían conectados durante la noche para conservar los productos.

El desperfecto eléctrico provocó que las llamas consumieran gran parte del negocio, dejando severos daños en mobiliario, equipo y mercancía, por lo que las pérdidas materiales fueron considerables.

Minutos después arribó al sitio la propietaria del establecimiento, quien, entre lágrimas, observó los daños ocasionados por el incendio y la pérdida de gran parte de su patrimonio, en una escena que conmovió tanto a comerciantes como a los elementos de emergencia que permanecían laborando en el lugar.

Finalmente, las autoridades acordonaron el local para facilitar las diligencias correspondientes y determinar oficialmente las causas del siniestro, así como deslindar responsabilidades. Afortunadamente, debido a que el mercado se encontraba prácticamente vacío al momento del incidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente cuantiosos daños materiales.

JGH