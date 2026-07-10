Coordina TEEC y Fiscalía acciones contra delitos electorales

A menos de dos meses de iniciar las actividades electorales federales, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), Francisco Ac Ordóñez, informó que ya se realizan trabajos de vigilancia para prevenir posibles delitos electorales durante el periodo preelectoral.

Señaló que esta semana se llevó a cabo la primera reunión con el vicefiscal de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado, José Ignacio Coronel Cruz, con el propósito de coordinar acciones entre los tres niveles de gobierno y evitar actos de promoción anticipada, así como el uso de programas y recursos públicos con fines proselitistas.

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Explicó que en septiembre iniciarán los trabajos internos relacionados con cargos federales, mientras que el proceso local comenzará en diciembre para la renovación de presidencias municipales, diputaciones locales, juntas municipales y gubernatura.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2023 y 2024 se abrieron 11 carpetas de investigación por posibles delitos electorales en Campeche: dos en el año preelectoral y nueve durante el periodo electoral.

Hasta mayo de este año no se habían recibido denuncias por actos políticos o proselitistas; sin embargo, las autoridades prevén nuevos casos conforme avance el calendario electoral.

Ac Ordóñez recordó que cualquier ciudadano puede denunciar actos anticipados d