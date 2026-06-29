Keiko Fujimori gana la presidencia de Perú por menos de 50 mil votos, confirma la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú concluyó este lunes el escrutinio de la segunda vuelta presidencial y confirmó el triunfo de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez por una diferencia de 49 mil 641 votos.

Con el 100 por ciento de las actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular obtuvo 9 millones 223 mil 396 votos, equivalentes al 50.135 por ciento de los sufragios válidos. Sánchez alcanzó 9 millones 173 mil 755 votos, es decir, el 49.865 por ciento.

¿Cuándo será proclamada Keiko Fujimori como presidenta electa?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el viernes 3 de julio. Posteriormente, el 15 de julio, Fujimori recibirá sus credenciales como presidenta electa.

La investidura está programada para el 28 de julio, día nacional de Perú, en una ceremonia ante el Parlamento. Su mandato será para el periodo 2026-2031.

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El resultado marca la tercera elección presidencial consecutiva en Perú definida por menos de 50 mil votos, en un país que llega a esta transición tras una década de alta inestabilidad política.

¿Qué dijo Roberto Sánchez tras el resultado?

Roberto Sánchez anunció que no reconocerá el triunfo de Fujimori, al denunciar sin pruebas un supuesto fraude en el voto emitido en el extranjero. Su pedido para anular esos sufragios no prosperó.

El voto exterior fue clave en el resultado final, debido a que Fujimori obtuvo una ventaja suficiente para revertir el desempeño de Sánchez dentro del territorio peruano, donde fue el candidato más votado.

¿Qué significa el regreso del fujimorismo al poder?

Keiko Fujimori alcanzó la presidencia en su cuarta candidatura, luego de perder las segundas vueltas de 2011, 2016 y 2021. Su llegada al poder marca el regreso del fujimorismo al Ejecutivo después de 25 años.

📢 Las actas contabilizadas para la fórmula presidencial (presidente y vicepresidentes) en la Segunda Elección Presidencial 2026 alcanzaron el 100 %. 🗳️#SEP2026 pic.twitter.com/winmkaEWVn — ONPE (@ONPE_oficial) June 29, 2026

La líder de Fuerza Popular centró su campaña en la promesa de “recuperar el orden”, en medio de la preocupación ciudadana por el aumento de la inseguridad y el crimen organizado.

Fujimori gobernará un país que ha tenido ocho presidentes en diez años y que mantiene una fuerte polarización política alrededor del legado de su padre, Alberto Fujimori, expresidente condenado por corrupción y delitos de lesa humanidad.

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