Keiko Fujimori busca restablecer relaciones con México; Sheinbaum mantiene cautela tras ruptura diplomática

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, manifestó su disposición para restablecer las relaciones diplomáticas con México, suspendidas desde finales de 2025, aunque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que, por ahora, no existe ningún acercamiento formal entre ambos países.

Al participar en un acto público en la Municipalidad de Lima, Fujimori aseguró que existe voluntad de su administración para reconstruir los vínculos bilaterales una vez que asuma la Presidencia el próximo 28 de julio.

“De mi lado, habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México”, declaró la próxima mandataria peruana ante representantes de los medios de comunicación.

Keiko Fujimori ofrece retomar el diálogo con México

Las declaraciones de Fujimori se producen después de que Claudia Sheinbaum fuera cuestionada sobre un posible restablecimiento de las relaciones diplomáticas durante su conferencia matutina del 8 de julio.

La presidenta mexicana respondió que hasta el momento no ha sostenido comunicación con la mandataria electa peruana y recordó que fue el gobierno de Perú el que decidió romper relaciones con México.

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“Vamos a esperar. Recuerden que ellos rompieron relación con nosotros”, expresó Sheinbaum al referirse al conflicto diplomático que se mantiene entre ambas naciones.

¿Por qué México y Perú rompieron relaciones?

La ruptura diplomática ocurrió en noviembre de 2025, después de que el gobierno mexicano concediera asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el intento de golpe de Estado encabezado por el entonces presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Sheinbaum reiteró que la postura de México sobre ese caso fue únicamente de carácter político y declarativo. Además, sostuvo que el gobierno mexicano considera que Castillo fue encarcelado de manera ilegal, una posición que, afirmó, está respaldada por elementos jurídicos relacionados con la votación realizada en el Congreso peruano.

La mandataria insistió en que esa postura no implicó acciones contra el Estado peruano y sostuvo que la decisión de romper relaciones fue tomada exclusivamente por las autoridades de ese país.

Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí.



Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de… pic.twitter.com/b1mnqFyMdi — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 3, 2026

Relación bilateral permanece suspendida

Antes de asumir el cargo, Keiko Fujimori ya había expresado su interés por fortalecer nuevamente la relación con México, al señalar que los lazos históricos entre ambas naciones deben prevalecer por encima de las diferencias políticas.

Aunque los vínculos diplomáticos permanecen suspendidos, México y Perú continúan coincidiendo en mecanismos de integración regional, como la Alianza del Pacífico.

Con la próxima toma de posesión de Fujimori, el futuro de la relación bilateral dependerá de las decisiones que adopten ambos gobiernos y de la posibilidad de abrir nuevos canales de diálogo para superar la crisis diplomática iniciada el año pasado.

IO