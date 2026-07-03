Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú tras vencer por estrecho margen

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones, luego de imponerse en segunda vuelta al candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

La lideresa de Fuerza Popular obtuvo el 50.135 por ciento de los votos, frente al 49.865 por ciento de Sánchez, en una elección definida por una diferencia cercana a los 50 mil sufragios. La Oficina Nacional de Procesos Electorales concluyó el conteo al 100 por ciento el 29 de junio y el JNE oficializó la proclamación este viernes 3 de julio.

¿Cómo ganó Keiko Fujimori la presidencia de Perú?

Fujimori llegó a la Presidencia en su cuarto intento, después de perder las elecciones de 2011, 2016 y 2021. Su campaña estuvo centrada en seguridad, orden y combate al crimen organizado, uno de los principales temas de preocupación en Perú.

Durante el proceso electoral, la candidata prometió aplicar una política de “mano dura” contra la delincuencia, con medidas inspiradas en el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Entre sus propuestas incluyó la construcción de una prisión de alta seguridad y el uso de jueces con identidad reservada.

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¿Qué retos enfrentará Keiko Fujimori como presidenta electa?

Fujimori recibirá un país marcado por la inseguridad, la polarización política y una década de inestabilidad presidencial. Su triunfo también reabre el debate sobre el legado de su padre, Alberto Fujimori, expresidente que murió en 2024 tras haber sido condenado por corrupción y violaciones a derechos humanos.

En materia económica, la próxima mandataria planteó impulsar inversiones, destrabar proyectos mineros y promover la agroexportación mediante obras de irrigación en la costa del Pacífico.

Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí.



Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de… pic.twitter.com/b1mnqFyMdi — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 3, 2026

Su llegada al poder también tendrá impacto político en el Congreso, donde Fuerza Popular ha sido un actor clave en distintas crisis institucionales de los últimos años. La toma de posesión está prevista para el 28 de julio, Día de la Independencia de Perú.

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