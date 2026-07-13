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Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 13 al 18 de julio? Consulta placa y engomado

Infórmate sobre las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y 18 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México para la semana del 13 al 18 de julio de 2026.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

13 de jul de 2026

1 min

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El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos
El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos / Archivo

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.

Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.

A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 13 al 18 de julio de 2026:

Lunes 13 de julio:

  • Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes 14 de julio:

  • Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles 15 de julio:

  • Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
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Jueves 16 de julio:

  • Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes 17 de julio:

  • Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Sábado 18 de julio:

En el 3er. sábado de julio en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan todos los autos con holograma 1 y placas terminadas en impar, así como todos los vehículos con holograma 2 y los autos con placas foráneas.

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