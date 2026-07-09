Conductores de Campeche evitarían el corralón por faltas menores, pero ojo, con estas sí se llevarán tu auto

El Gobierno del Estado de Campeche anunció que se encuentra revisando el Reglamento de Tránsito con el objetivo de que el envío de vehículos al corralón deje de aplicarse por infracciones menores y quede reservado únicamente para faltas de mayor gravedad.

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La propuesta será presentada oficialmente en los próximos días y forma parte de una revisión integral de la normativa vigente, luego de identificar que actualmente existen más de un centenar de infracciones que permiten el retiro de una unidad mediante el uso de grúas.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades estatales, el reglamento contempla actualmente 104 supuestos en los que un vehículo puede ser trasladado al corralón, cifra que se pretende reducir de manera considerable para que esta medida sea verdaderamente excepcional.

La intención es que los automovilistas continúen respondiendo por las infracciones que cometan mediante el pago de las multas correspondientes, pero evitando que el aseguramiento del vehículo se convierta en una sanción automática por faltas administrativas menores.

Entre las conductas que sí continuarían justificando el traslado de una unidad al corralón se encuentran aquellas relacionadas con irregularidades graves, como la falsificación o alteración de placas de circulación, además de otras infracciones que representen un riesgo para la seguridad vial.

A través de sus redes sociales, el Gobierno de Campeche informó que la revisión del Reglamento de Tránsito busca establecer reglas más claras y sanciones proporcionales para los conductores.

"Tu vehículo no debería ir al corralón por cualquier infracción. Por eso estamos revisando el Reglamento de Tránsito para que el envío de vehículos al corralón sea una medida excepcional, reservada únicamente para infracciones que sean de gravedad", señala la publicación oficial.

El mensaje añade que el objetivo es contar con un reglamento que priorice la seguridad vial sin generar cargas innecesarias para la ciudadanía, manteniendo sanciones acordes con la gravedad de cada falta.

De aprobarse la reforma, el envío de vehículos al corralón en Campeche quedaría limitado a un número mucho menor de infracciones, mientras que en la mayoría de los casos los conductores únicamente tendrían que cubrir la multa correspondiente, sin perder temporalmente el uso de su automóvil.

JGH