Reemplacamiento 2026 Yucatán: Así será la vigilancia de conductores que no cumplieron con el trámite

Este 30 de junio concluye el plazo para el reemplacamiento 2026 en Yucatán, por lo que en caso de que no se haya cumplido con el trámite, se implementará la vigilancia a los conductores.

El Gobierno de Yucatán descartó la realización de operativos especiales para detectar a los automovilistas que no cumplan con el reemplacamiento vehicular.

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Sin embargo, quienes circulen con placas vencidas una vez concluido el plazo legal estarán sujetos a las sanciones establecidas en la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado.

Esto contempla multas de entre 9 y 12 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes en 2026 a entre mil 55 y mil 408 pesos, además de la posible retención del vehículo.

Operativo de reemplacamiento en Yucatán

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Sánchez Álvarez, informó que al no haber operativos y retenes, se realizará un operativo de vigilancia específico.

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Explicó que la vigilancia se realizará mediante la aplicación ordinaria del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad, por lo que cualquier conductor que sea detenido por una infracción o durante una revisión de rutina y circule con placas vencidas podrá ser acreedor a las sanciones correspondientes.

El funcionario reiteró el llamado a los propietarios de vehículos que aún no han iniciado el proceso a regularizar su situación para evitar sanciones y mantener actualizado el padrón vehicular estatal.