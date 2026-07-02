Reemplacamiento en Yucatán: no habrá multas para quienes acrediten su cita con comprobante

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) exhortó a los propietarios de vehículos que cuentan con una cita programada para el trámite de reemplacamiento a conservar su comprobante, ya sea en formato impreso o digital, ya que este documento acreditará que su proceso de regularización vehicular quedó debidamente agendado una vez que este 1 de julio concluye oficialmente el periodo establecido para realizar el procedimiento.

La dependencia estatal informó que, a partir de este día, quienes hayan obtenido una cita dentro del plazo establecido podrán presentarse en la fecha y hora asignadas, siempre y cuando conserven el comprobante correspondiente, el cual servirá como respaldo de que iniciaron el proceso dentro del periodo autorizado.

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La recomendación busca brindar certeza a los ciudadanos que, debido a la alta demanda registrada durante las últimas semanas del programa, obtuvieron una fecha de atención posterior al cierre oficial del reemplacamiento, evitando contratiempos al momento de acudir a los módulos de atención.

La SSP precisó que el comprobante de cita puede presentarse en formato físico o digital, por lo que pidió a los usuarios mantenerlo disponible y verificar previamente la información relacionada con el día, la hora y el lugar donde deberán concluir el trámite.

El programa de reemplacamiento forma parte de las acciones de actualización del padrón vehicular en Yucatán, cuyo objetivo es mantener un registro confiable de las unidades que circulan en la entidad, fortalecer los mecanismos de identificación de vehículos y contribuir a las estrategias de seguridad pública.

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Las autoridades recordaron que acudir puntualmente a la cita facilitará la atención y permitirá agilizar el proceso administrativo, por lo que recomendaron presentarse con la documentación requerida y respetar el horario asignado.

Hasta las 15:00 horas de ayer, la SSP informó que se habían verificado 242 unidades y que hasta este momento no se reportaron infracciones derivadas de estas acciones, ya que las personas conductoras que cuentan con cita programada han presentado su comprobante, ya sea impreso o digital.