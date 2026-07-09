México llevará a fiscalías de EU muertes de migrantes bajo custodia del ICE

El Gobierno de México anunció nuevas acciones legales en Estados Unidos por la muerte de personas mexicanas en centros de detención y operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante la conferencia matutina de este jueves 9 de julio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que 17 connacionales han perdido la vida en hechos vinculados con acciones del ICE: 14 bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos migratorios.

¿Qué acciones legales tomará México por las muertes de migrantes?

Velasco explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará apoyo a la Fiscalía General de la República para presentar denuncias formales ante fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El objetivo, dijo, es que las autoridades estadounidenses investiguen en el ámbito penal las muertes de mexicanos bajo custodia o durante intervenciones de agentes migratorios.

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El canciller señaló que la instrucción de la presidenta Sheinbaum es pasar de las reclamaciones diplomáticas a acciones legales “contundentes” para defender la vida y los derechos humanos de los connacionales.

México irá contra empresas que operan centros de detención

La SRE también iniciará acciones civiles contra empresas privadas que operan centros de detención del ICE. Para ello, enviará cartas de cese y desistimiento por presuntas condiciones violatorias de derechos humanos que habrían derivado en la muerte de 14 mexicanos.

Velasco indicó que este mecanismo busca exigir a las compañías modificar prácticas y condiciones dentro de esos espacios.

SRE pide apoyo de ONU y CIDH

El canciller informó que México acudirá nuevamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar protección a personas mexicanas en centros de detención, incluso mediante medidas cautelares.

#MañaneraDelPueblo. Con la muerte del mexicano Lorenzo Salgado tras recibir un disparo por parte de agentes del ICE se eleva a 17 el número de mexicanos migrantes muertos. Se han enviado 11 notas diplomáticas por parte de México, afirma el canciller @r_velascoa pic.twitter.com/xO1EuGwJG7 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 9, 2026

También exigirá al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, intervenir ante los nuevos casos reportados.

Velasco agregó que los consulados mantienen acompañamiento legal, económico y humanitario a las familias de las víctimas, incluido apoyo para representación legal y traslado de restos. Además, México ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta al gobierno estadounidense para exigir el esclarecimiento de cada caso.

La SRE sostendrá reuniones con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Interior y legisladores estadounidenses, al considerar este tema como una prioridad de política exterior.

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