Gobierno federal alista medidas jurídicas contra ICE tras muerte de mexicano en operativo en Houston

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno preparará medidas jurídicas por la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien fue baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante un operativo migratorio en Houston, Texas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que México buscará ir “más allá” de las notas diplomáticas y de las acciones presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que no se puede permitir el maltrato contra connacionales en Estados Unidos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la muerte del mexicano en Houston?

Sheinbaum lamentó el caso de Salgado Araujo y afirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores dará a conocer las medidas jurídicas que el gobierno mexicano analiza frente a las autoridades estadounidenses.

La presidenta señaló que México ya ha enviado reclamos diplomáticos por otras muertes de migrantes en centros de detención del ICE, pero sostuvo que es necesario avanzar hacia acciones de mayor alcance.

“Su única falta es no tener papeles”, expresó la mandataria, al cuestionar el uso de la violencia durante operativos migratorios contra personas que, dijo, en muchos casos fueron contratadas por empresas estadounidenses.

Noticia Destacada Arizona frena centro de detención migrante de ICE en Surprise hasta estudio ambiental

¿Qué ocurrió con Lorenzo Salgado Araujo?

Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años, murió después de recibir disparos durante un operativo del ICE en el barrio Magnolia Park de Houston. Autoridades estadounidenses afirmaron que el agente actuó en defensa propia, al señalar que el hombre habría usado su vehículo como arma durante el intento de detención.

El caso es investigado por autoridades federales, mientras familiares, líderes locales y organizaciones civiles han pedido transparencia y una revisión independiente del uso de la fuerza.

#MañaneraDelPueblo. “No podemos permitir el maltrato a los mexicanos”, sentencia la presidenta @Claudiashein y anuncia que se tomarán otras medidas jurídicas, a raíz de la muerte de otro mexicano migrante en un centro de detención del ICE. Suman ya 16 connacionales fallecidos… pic.twitter.com/eu9KSfQD2c — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 8, 2026

México eleva presión por muertes de migrantes

La muerte de Salgado Araujo se suma a otros casos de mexicanos fallecidos bajo custodia o durante acciones migratorias en Estados Unidos. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la política migratoria se endureció y el ICE quedó en el centro de cuestionamientos por el trato a personas detenidas.

Sheinbaum afirmó que su gobierno continuará con la defensa de los mexicanos en el exterior y que no limitará su respuesta a comunicados diplomáticos. La SRE será la encargada de detallar los siguientes pasos legales.

IO