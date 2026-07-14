Presidenta Sheinbaum descarta riesgo para Baja California por audios de Marina del Pilar con supuestos agentes de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los audios difundidos de una conversación privada de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no ponen en riesgo la seguridad de la entidad.

Durante su conferencia matutina de este martes 14 de julio, la mandataria federal señaló que la gobernadora ya explicó las circunstancias de la llamada y subrayó que no existe certeza sobre la identidad de las personas que se presentaron como intermediarios o representantes de autoridades estadounidenses.

“Ella ya dio su explicación. No sabe realmente ni siquiera bien con quién está hablando”, expresó Sheinbaum al ser cuestionada sobre las grabaciones difundidas por el periodista Héctor de Mauleón.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los audios de Marina del Pilar?

La presidenta sostuvo que, aunque el contenido de la conversación se hizo público, todavía no se ha acreditado que los interlocutores fueran funcionarios o agentes del Gobierno de Estados Unidos.

“No sabemos qué persona es, no sabemos si es de autoridades estadounidenses”, indicó.

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Sheinbaum rechazó que el episodio comprometiera información sensible o la seguridad de Baja California. También respaldó la explicación ofrecida por Marina del Pilar, quien sostuvo que las personas con las que habló no mostraron documentos, identificaciones ni solicitudes oficiales que permitieran comprobar su representación.

Marina del Pilar niega haber entregado información reservada

La gobernadora explicó que durante la llamada se plantearon supuestos escenarios jurídicos, entre ellos una posible solicitud de extradición, pero sin precisar delitos ni presentar documentación que respaldara esas afirmaciones.

#MañaneraDelPueblo. “No se sabe ni siquiera con quién está hablando”, afirma la presidenta @Claudiashein y señala que la gobernadora @MarinadelPilar ya dio explicaciones sobre los audios filtrados el día de ayer a un periodista. pic.twitter.com/vEimfb1V8p — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 14, 2026

También aclaró que sus referencias a la cooperación en materia de seguridad aludían a los mecanismos institucionales que mantiene Baja California con autoridades mexicanas y estadounidenses por su condición fronteriza.

En los audios, Ávila Olmeda habría manifestado disposición para mantener una nueva conversación con la presencia de su abogado. La mandataria estatal aseguró que el contacto no implicó la entrega de datos reservados ni compromisos fuera de los canales oficiales.

Harfuch descarta delito por parte de la gobernadora

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que Marina del Pilar no cometió un delito al referirse a información de las mesas de seguridad.

De acuerdo con el funcionario, los datos mencionados son de carácter público y no corresponden a información clasificada que pudiera vulnerar investigaciones u operaciones en curso.

#MañaneraDelPueblo. En los audios filtrados ayer con la gobernadora @MarinadelPilar “no se infiere que se revele información confidencial” de las mesas de seguridad y tampoco se dan este tipo de informaciones en las reuniones con gobernadores, afirma @OHarfuch . pic.twitter.com/9dxkiKwfSk — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 14, 2026

El caso abrió cuestionamientos sobre la identidad de quienes participaron en la llamada y la forma en que lograron comunicarse con la gobernadora. Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que fueran integrantes del FBI o de otra agencia estadounidense.

Sheinbaum insistió en que no hay elementos para afirmar que la seguridad del estado quedó comprometida y dejó en manos de las autoridades correspondientes cualquier revisión adicional sobre el origen de la conversación.

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