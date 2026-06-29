Sheinbaum Pardo critica al New York Times por reportaje sobre Durazo, Américo Villarreal e informantes de Morena en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó este lunes 29 de junio un reportaje de The New York Times que señala presuntas investigaciones de Estados Unidos contra gobernadores de Morena y supuestos contactos de funcionarios del partido con autoridades estadounidenses.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que su gobierno no cuenta con información que confirme la existencia de morenistas que colaboren como informantes de Estados Unidos.

También criticó que la publicación se base en fuentes anónimas y pidió mayor contexto sobre los señalamientos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el reportaje del New York Times?

Sheinbaum sostuvo que el artículo del diario estadounidense no ofrece elementos suficientes para validar las acusaciones que plantea.

Al referirse al contenido del reportaje, la presidenta cuestionó que un medio con el prestigio internacional del New York Times publique señalamientos sustentados en fuentes cuya identidad no se revela.

Noticia Destacada The New York Times revela presuntos contactos de morenistas con EU para colaborar en investigaciones

“¿Cómo puede haber una nota así en un periódico que se dice ser de los mejores periódicos del mundo?”, expresó la mandataria al responder una pregunta sobre el caso.

La presidenta insistió en que, hasta ahora, su administración no tiene datos oficiales que confirmen que integrantes de Morena o funcionarios ligados al partido estén proporcionando información a agencias estadounidenses sobre otros actores políticos mexicanos.

¿Qué gobernadores fueron mencionados en los señalamientos?

El reportaje citado en la conferencia apunta a presuntas investigaciones de autoridades de Estados Unidos contra Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, ambos militantes de Morena.

Sheinbaum recordó que Durazo ya rechazó públicamente las versiones que lo vinculan con investigaciones o señalamientos de ese tipo. En ese sentido, la presidenta pidió prudencia antes de dar por ciertos hechos que, dijo, no han sido comprobados por vías oficiales.

La publicación también plantea que gobernadores, legisladores y otros funcionarios cercanos al partido oficialista habrían sostenido contactos discretos con autoridades estadounidenses. Sin embargo, no identifica públicamente a los presuntos involucrados.

#MañaneraDelPueblo. “No tenemos ninguna información de que alguien esté entregando información” a las autoridades de EU, afirma @Claudiashein y considera una nota no sustentada lo publicado en @nytimes que ya desmintió en una carta el gobernador @AlfonsoDurazo . pic.twitter.com/RMYdm92Qbn — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 29, 2026

¿Por qué Sheinbaum habló de soberanía?

La mandataria enmarcó su respuesta en la defensa de la soberanía mexicana y advirtió que cualquier investigación extranjera relacionada con funcionarios mexicanos debe respetar los canales institucionales.

Sheinbaum ha sostenido en distintas ocasiones que la cooperación con Estados Unidos debe darse bajo reglas claras, sin subordinación y sin acciones unilaterales dentro del territorio nacional.

La polémica ocurre en un contexto de tensión por reportes sobre investigaciones estadounidenses contra políticos mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Para la presidenta, antes de aceptar ese tipo de versiones, se requiere información formal, pruebas y respeto a la relación bilateral.

IO