Regularización de mototaxis en Yucatán: estiman hasta 7 mil unidades sin legalizar

La regularización de mototaxis en Mérida y en su zona conurbada avanza en una primera etapa de diagnóstico, que consiste en identificar cuáles unidades operan de manera ilegal y cuáles cuentan con permisos que no han sido reconocidos formalmente durante años, informó el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem en Yucatán, José Manuel Peniche Marenco.

Explicó que este proceso de inventario está en marcha, aunque reconoció que tuvo un retraso por el cambio de titular en la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY).

“Creo que va por buen camino”, señaló Peniche Marenco, quien exhortó a las autoridades estatales y municipales a otorgar certeza jurídica a este sector, ante los accidentes que se han registrado y la falta de protección legal, tanto para los operadores como para los usuarios del servicio.

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El dirigente sindical calificó la regularización como una necesidad urgente para una actividad que, dijo, representa una fuente de trabajo indispensable en la región.

De acuerdo con las estimaciones de la Catem, entre 6 mil y 7 mil mototaxis operan actualmente en el estado sin haber completado su proceso de legalización.

Peniche Marenco precisó que, en el caso de Mérida, el inventario aún no concluye, aunque calculó que entre 3 mil y 4 mil unidades requieren regularización.

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Señaló además que Kanasín y Umán concentran cada uno una fuente laboral cercana a los 10 mil empleos vinculados a este sector, lo que a su juicio exige una mayor participación de los alcaldes.

Insistió en que la regularización debe abordarse como una prioridad conjunta entre los distintos órdenes de gobierno involucrados, dado que la falta de certeza jurídica afecta a operadores, y ciudadanos que lo utilizan de manera cotidiana en Mérida y los municipios conurbados.