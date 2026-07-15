¿Quién es Ismail Elfath, el árbitro del Argentina vs Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026?

La FIFA confirmó al árbitro que estará al frente de una de las semifinales más esperadas de la Copa Mundial 2026. El estadounidense Ismail Elfath fue designado para impartir justicia en el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra, programado para este miércoles 15 de julio en Atlanta.

El silbante de 44 años estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes, mientras que el italiano Maurizio Mariani fungirá como cuarto árbitro. La FIFA aún no ha dado a conocer a los responsables del VAR.

El árbitro nacido en Casablanca, Marruecos, y nacionalizado estadounidense, dirigirá su cuarto encuentro en el torneo. Anteriormente estuvo al frente de los partidos Países Bajos vs Japón, Uruguay vs España y Brasil vs Noruega.

Durante esos compromisos protagonizó algunas decisiones polémicas, como la expulsión de Agustín Canobbio frente a España y la sanción de dos penales a favor de Brasil en el duelo de octavos de final ante Noruega.

El antecedente de Elfath con la Selección Argentina

Aunque será la primera ocasión que dirija un partido de Inglaterra, el árbitro ya conoce a la Selección Argentina. Ha estado presente en tres compromisos del conjunto albiceleste: un amistoso sin goles frente a Colombia en 2018, el empate 1-1 contra España en los Juegos Olímpicos de Tokio y la victoria 2-0 sobre Portugal en el Mundial Sub-20 de 2019.

Además, Ismail Elfath fue cuarto árbitro en la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia.

También ha dirigido partidos de Lionel Messi

El juez estadounidense ha coincidido en varias ocasiones con Lionel Messi. Entre ellas destaca la final de la Leagues Cup 2023, en la que Inter Miami derrotó a Nashville en tanda de penales, además de otros encuentros del club estadounidense.

Con estos antecedentes, Elfath será el encargado de conducir un duelo que definirá al rival de España en la gran final de la Copa Mundial 2026.