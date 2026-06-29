Alarma contaminación del río Candelaria

Ciudadanos y grupos protectores del medio ambiente manifestaron su inconformidad por las condiciones en las que se encuentra un tramo del malecón del río Candelaria, y señalaron que el sitio es utilizado como vertedero clandestino desde hace varios años. De acuerdo con las denuncias, habitantes del sector, comerciantes y transeúntes arrojan basura, aguas residuales y desechos orgánicos directamente al cauce, lo que ha generado acumulación de residuos y afectaciones al ecosistema.

Pescadores y personas que frecuentan la zona refieren una disminución en la presencia de peces y reportan olores fétidos constantes. Los denunciantes hacen un llamado a las autoridades competentes en materia ambiental, tanto municipales como estatales, para que se implementen acciones de inspección, vigilancia y saneamiento en el área. Señalan que la problemática no es reciente y que, de no atenderse, el deterioro del cuerpo de agua continuará afectando a la biodiversidad y a las familias que dependen del río. “Ya no hay peces como antes y el olor es insoportable.

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Es urgente que se frene esta situación”, expresó uno de los ciudadanos en publicaciones difundidas en plataformas digitales. La contaminación de cuerpos de agua representa un riesgo para la salud pública y para las actividades económicas ligadas a la pesca y el turismo. Por ello, los habitantes solicitaron la instalación de señalética, campañas de concientización, sanciones para quienes tiren desechos y un programa integral de limpieza y monitoreo del río Candelaria.

Hasta el momento, los colectivos ambientales mantienen el exhorto a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, así como a dependencias estatales, para que se realicen recorridos y se establezcan medidas inmediatas que permitan frenar las descargas irregulares y recuperar la zona del malecón.