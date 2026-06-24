"Es foco de contaminación": vecinos celebran jornada de saneamiento en predio insalubre de Campeche

Ante las constantes quejas de habitantes de colonias aledañas por las condiciones de insalubridad e inseguridad que prevalecen en la Ex Quinta Belén, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) llevaron a cabo una amplia jornada de limpieza y saneamiento en este predio ubicado en la capital campechana, considerado desde hace años uno de los principales focos de contaminación y riesgo para la población.
Las labores fueron encabezadas por la titular de la dependencia, Marcela Muñoz Martínez, quien supervisó los trabajos acompañada por mandos y personal operativo de la corporación. En las acciones participaron elementos de la Policía Estatal, así como personal de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular, quienes desde temprana hora iniciaron las labores de desmonte, limpieza y recolección de toneladas de residuos.
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Entre los desechos recolectados había envases de vidrio y plástico, cubetas, inodoros, lavadoras y refrigeradores en desuso, llantas, panorámicos, pañales y animales muertos, cuyos restos generaban fuertes olores y representaban un riesgo sanitario.
La titular de la SPSC lamentó que el desorden atrae al desorden, pues las condiciones del predio atraen a indigentes que pepenan la basura y cometen robos en viviendas cercanas. Invitó a la ciudadanía a no utilizar este predio como basurero clandestino.
El director de Vialidad, Rafael Miranda Ortiz, puntualizó que las multas por tirar basura en la vía pública oscilan entre 20 y 50 UMAS, y reveló que ya se han puesto a disposición del Juez Cívico entre 7 y 8 personas por esta falta administrativa.
El subsecretario de Operación Policial, Alejandro Josafat García Villalpando, aseguró que hasta el momento el 911 no ha recibido reportes de asaltos a transeúntes, aunque mantienen redes vecinales para atender cualquier situación.
Por su parte, vecinos de Santa Ana y Fovissste Belén señalaron que durante más de 20 años han padecido robos, fauna nociva, pestilencias y la presencia de personas en situación de calle que utilizan el lugar como refugio y consumen sustancias psicoactivas.
La preocupación aumenta porque la Ex Quinta Belén es zona de paso para estudiantes y padres de familia de la Escuela Primaria Margarita de Gortari y el CBTIS número 9. De manera extraoficial, trascendió que los terrenos pertenecen al ISSSTE.