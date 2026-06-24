"Es foco de contaminación": vecinos celebran jornada de saneamiento en predio insalubre de Campeche

Ante las constantes quejas de habitantes de colonias aledañas por las condiciones de insalubridad e inseguridad que prevalecen en la Ex Quinta Belén, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) llevaron a cabo una amplia jornada de limpieza y saneamiento en este predio ubicado en la capital campechana, considerado desde hace años uno de los principales focos de contaminación y riesgo para la población.

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Las labores fueron encabezadas por la titular de la dependencia, Marcela Muñoz Martínez, quien supervisó los trabajos acompañada por mandos y personal operativo de la corporación. En las acciones participaron elementos de la Policía Estatal, así como personal de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular, quienes desde temprana hora iniciaron las labores de desmonte, limpieza y recolección de toneladas de residuos.

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Entre los desechos recolectados había envases de vidrio y plástico, cubetas, inodoros, lavadoras y refrigeradores en desuso, llantas, panorámicos, pañales y animales muertos, cuyos restos generaban fuertes olores y representaban un riesgo sanitario.

La titular de la SPSC lamentó que el desorden atrae al desorden, pues las condiciones del predio atraen a indigentes que pepenan la basura y cometen robos en viviendas cercanas. Invitó a la ciudadanía a no utilizar este predio como basurero clandestino.

ISSSTE, detrás del predio convertido en basurero clandestino

El director de Vialidad, Rafael Miranda Ortiz, puntualizó que las multas por tirar basura en la vía pública oscilan entre 20 y 50 UMAS, y reveló que ya se han puesto a disposición del Juez Cívico entre 7 y 8 personas por esta falta administrativa.

El subsecretario de Operación Policial, Alejandro Josafat García Villalpando, aseguró que hasta el momento el 911 no ha recibido reportes de asaltos a transeúntes, aunque mantienen redes vecinales para atender cualquier situación.

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Por su parte, vecinos de Santa Ana y Fovissste Belén señalaron que durante más de 20 años han padecido robos, fauna nociva, pestilencias y la presencia de personas en situación de calle que utilizan el lugar como refugio y consumen sustancias psicoactivas.

La preocupación aumenta porque la Ex Quinta Belén es zona de paso para estudiantes y padres de familia de la Escuela Primaria Margarita de Gortari y el CBTIS número 9. De manera extraoficial, trascendió que los terrenos pertenecen al ISSSTE.