Jaime Bonilla lanza advertencia a Marina del Pilar por ascenso de Montserrat Caballero en el PT: “No le va a perdonar nada”

Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California y actual coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), aseguró que el registro de la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, como aspirante de ese instituto político rumbo al próximo proceso electoral provocó preocupación dentro del gobierno encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Durante una entrevista radiofónica, el exmandatario sostuvo que la incorporación de Caballero al PT modificó el panorama político en la entidad debido al posicionamiento que, según afirmó, muestran las encuestas.

Las declaraciones ocurren en medio de la controversia generada por la difusión de audios en los que presuntamente se escucha a la gobernadora hablar sobre su visa estadounidense y un supuesto intercambio de información con personas que se presentaron como intermediarios de autoridades de Estados Unidos.

Bonilla afirma que Montserrat Caballero preocupa al gobierno estatal

Bonilla señaló que Marina del Pilar habría bloqueado en su momento la posibilidad de que Montserrat Caballero buscara la reelección como presidenta municipal de Tijuana cuando ambas militaban en Morena.

Según explicó, esa situación llevó a la exalcaldesa a abandonar el partido, al igual que él, para posteriormente incorporarse al Partido del Trabajo.

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El exgobernador aseguró que fue quien invitó personalmente a Caballero a sumarse al PT como coordinadora estatal de afiliación, cargo que podría convertirse en la antesala de una eventual candidatura a la gubernatura de Baja California.

"Hicieron encuestas y se asustaron. Imagínate lo peor que les puede pasar es que llegue Montserrat a la gubernatura porque no le va a perdonar nada", declaró Bonilla durante la entrevista radiofónica.

Asimismo, afirmó que ese escenario habría generado una crisis política dentro del grupo cercano a la actual gobernadora.

Montserrat Caballero formaliza su llegada al PT

Montserrat Caballero reapareció en la actividad política el pasado 22 de junio de 2026, cuando formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de Afiliación del Partido del Trabajo.

El movimiento marcó su distanciamiento definitivo de Morena, partido con el que llegó a la presidencia municipal de Tijuana.

Posteriormente, el 14 de julio, sostuvo su primera reunión oficial con dirigentes petistas, entre ellos Jaime Bonilla, y desde entonces ha difundido encuentros con militantes y simpatizantes de ese partido en distintos municipios del estado.

Bonilla considera que ese crecimiento político comienza a reflejarse en las mediciones internas del PT.

🔴 “Inocente palomita, ahora resulta que recibe consejos de mí”: Jaime Bonilla (@Jaime_BonillaV) se sostiene en sus dichos y afirma que Marina del Pilar es “terrorista” y que tiene un “narcogobierno”.



El ex gobernador de BC acusa a la ahora mandataria de distraer “de lo que… pic.twitter.com/J8g48sW3sF — Azucena Uresti (@azucenau) July 16, 2026

Niega participar en la filtración de audios de Marina del Pilar

Durante la misma entrevista, Jaime Bonilla rechazó estar involucrado en la difusión de los audios relacionados con Marina del Pilar.

La gobernadora sostuvo recientemente que fue víctima de un montaje y acusó que las grabaciones fueron manipuladas y difundidas con fines políticos.

El exmandatario negó haber participado en esa filtración y también descartó emprender acciones legales contra la titular del Ejecutivo estatal.

Las declaraciones de Bonilla se producen mientras continúa la confrontación política entre ambos grupos y aumenta la actividad de los partidos rumbo al próximo proceso electoral en Baja California, donde Morena y el PT comienzan a perfilar a sus principales figuras para la renovación de la gubernatura.

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