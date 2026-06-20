Marina del Pilar destaca impulso educativo de Sheinbaum en inauguración del Bachillerato Nacional en Tijuana

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, destacó el fortalecimiento de la educación en la entidad durante la inauguración del Bachillerato Nacional en el plantel Tijuana, evento encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de su gira por el estado.

Durante su intervención, la mandataria estatal agradeció el apoyo del Gobierno federal para impulsar proyectos educativos que, dijo, están transformando el acceso a oportunidades para las y los jóvenes en la región fronteriza.

Educación como derecho en zonas históricamente rezagadas

Marina del Pilar señaló que la construcción de nuevos espacios educativos en zonas que anteriormente enfrentaban rezago social representa un avance significativo para la comunidad estudiantil de Tijuana.

Subrayó que estas acciones permiten que más jóvenes puedan continuar sus estudios cerca de sus hogares, lo que reduce barreras económicas y sociales para el acceso a la educación media superior.

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“Gracias presidenta por seguir impulsando a nuestras juventudes y por construir estos espacios donde se desarrollan los sueños y habilidades de las y los jóvenes de Tijuana”, expresó.

Reconocimiento a la política educativa federal

La gobernadora destacó que la visión del Gobierno federal ha permitido consolidar la idea de que la educación es un derecho y no un privilegio, lo que se refleja en la ampliación de la oferta educativa en Baja California.

Asimismo, afirmó que la construcción de más preparatorias en la entidad responde a una demanda histórica de las familias, especialmente en zonas donde el acceso a planteles educativos era limitado.

Inauguración de Bachillerato Nacional. Tijuana, Baja California https://t.co/Q8X8TSVsdg — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 20, 2026

Coordinación entre gobierno estatal y federal

Marina del Pilar agradeció la coordinación con la administración federal, señalando que este tipo de proyectos son resultado del trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la educación en Baja California y de respaldar iniciativas que beneficien a la juventud del estado, en especial aquellas orientadas a ampliar la cobertura del nivel medio superior.

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