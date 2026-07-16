Sheinbaum aclara incidente en el Tren Interoceánico: “No fue un descarrilamiento”; Marina revisa el caso

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el incidente registrado en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec no correspondió a un descarrilamiento completo, como se informó inicialmente, debido a que los vagones no cayeron de las vías.

Durante la conferencia matutina de este jueves 16 de julio en Palacio Nacional, la mandataria explicó que algunas unidades se desplazaron, pero permanecieron sobre la infraestructura ferroviaria. La Secretaría de Marina, responsable de la operación del corredor, inició una revisión para establecer las causas del percance.

“Más que descarrilamiento, se movió; no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente”, señaló Sheinbaum al responder una pregunta de la prensa.

La presidenta agregó que la Marina reportó el hecho desde el miércoles y mantiene las inspecciones técnicas en el punto donde ocurrió.

¿Qué pasó con el Tren Interoceánico?

De acuerdo con la explicación de Sheinbaum, el incidente afectó a un tren de carga del Corredor Interoceánico. Aunque algunos vagones registraron un desplazamiento, no terminaron volcados ni separados totalmente de los rieles.

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La mandataria evitó adelantar una causa y señaló que las autoridades deberán concluir las revisiones antes de presentar un informe más detallado.

El análisis deberá establecer si el movimiento de los vagones tuvo relación con las condiciones de la vía, el equipo ferroviario, la operación del convoy o algún factor externo.

¿El incidente retrasará el regreso del tren de pasajeros?

Sheinbaum indicó que el Gobierno federal informará posteriormente si el percance tendrá alguna consecuencia para la reactivación del servicio de pasajeros.

La presidenta recordó que la empresa consultora TÜV Rheinland ya entregó sus observaciones y recomendaciones técnicas para garantizar el funcionamiento del tren.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein aclaró que el incidente reportado en el #CorredorInteroceánico ya está bajo revisión de la @SEMAR_mx. Además, informó que se están atendiendo las recomendaciones de la consultora TÜV Rheinland para el funcionamiento del tren de… pic.twitter.com/jOx53Fz1T8 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 16, 2026

Estas medidas son atendidas por Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, en coordinación con el Corredor Interoceánico y los responsables del sistema ferroviario.

“Ya están las recomendaciones y las están trabajando”, explicó.

La mandataria adelantó que las autoridades presentarán próximamente información sobre los ajustes requeridos, los trabajos realizados y las condiciones para retomar la operación de pasajeros.

Mientras concluyen las evaluaciones, la Secretaría de Marina mantendrá la revisión del incidente y verificará las condiciones de seguridad de la infraestructura y del equipo ferroviario.

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