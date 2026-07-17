Sismo de magnitud 6.1 en Chiapas no deja afectaciones en Yucatán; Procivy mantiene monitoreo

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que la mañana de este viernes 17 de julio se registró un sismo de magnitud preliminar 6.1 en el Pacífico mexicano, sin que hasta el momento se reporten afectaciones, daños estructurales o personas lesionadas en el territorio yucateco.

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De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 08:48 horas (tiempo local), con epicentro en las coordenadas 14.24° norte y 93.00° oeste, al suroeste de Tapachula, Chiapas, aproximadamente a 684 kilómetros de los límites del estado de Yucatán. El sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Procivy precisó que, con la información disponible hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido alerta de tsunami para las costas de Yucatán, por lo que no existe riesgo asociado a este fenómeno para la entidad.

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La dependencia estatal indicó que mantiene coordinación permanente con los 106 municipios de Yucatán para dar seguimiento a cualquier eventualidad.

Hasta el momento, no se han recibido reportes de afectaciones estructurales ni de personas lesionadas, aunque el monitoreo continúa como parte de los protocolos de prevención y respuesta ante fenómenos naturales.