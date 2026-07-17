Fuerte operativo en Mérida: ejecutan cuatro cateos en distintos puntos de la ciudad

Un fuerte operativo se llevó a cabo desde las primeras horas de este viernes con la ejecución de cuatro cateos simultáneos en distintos puntos de Mérida.

De manera preliminar y en espera de información oficial, trascendió que durante las diligencias habrían sido recuperados varios vehículos de alta gama que presuntamente estarían relacionados con una investigación en curso.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de unidades aseguradas ni las características de los automóviles.

Los cateos se realizaron bajo un amplio dispositivo de seguridad, con la participación de diversas corporaciones, lo que generó expectación entre vecinos de las zonas donde se desarrollaron las diligencias.

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Los inmuebles permanecieron resguardados mientras se efectuaban las inspecciones correspondientes y hasta el cierre de esa edición, ninguna autoridad había emitido un comunicado oficial sobre los resultados de los operativos.

Se espera que en las próximas horas se informe sobre los aseguramientos realizados, así como del avance de la investigación que dio origen a los cateos.