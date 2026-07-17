Renta de casas en Yucatán: 7 señales para detectar estafas este verano

Con la llegada de las vacaciones, la demanda de renta de casas de verano en Yucatán —especialmente en playas como Progreso, Chicxulub, Chelem y Chuburná— se dispara.

Desafortunadamente, este aumento también atrae a estafadores que utilizan redes sociales y plataformas digitales para ofrecer propiedades falsas.

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Para que disfrutes de tus vacaciones sin contratiempos, te presentamos una lista de recomendaciones clave para identificar anuncios engañosos y asegurar tu reservación de forma segura.

Recomendaciones clave para evitar fraudes en rentas vacacionales

Si estás buscando casas en renta en la playa en Yucatán, sigue estos consejos antes de realizar cualquier pago:

Evita tratos directos por redes sociales

Desconfía de precios sospechosamente bajos

Verifica la ubicación real con Google Maps

Exige videollamadas en tiempo real

No pagues el 100% por adelantado

Utiliza cuentas bancarias verificables

Revisa las opiniones y comentarios.

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Al seguir estas pautas de seguridad, proteges tu dinero y garantizas una estancia tranquila y segura en las costas de Yucatán.