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Renta de casas en Yucatán: 7 señales para detectar estafas este verano

La renta de casas de verano aumenta por la temporada vacacional, y con ello el riesgo de fraudes.

Por Redacción Por Esto!

17 de jul de 2026

1 min

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Hay mayor riesgo de estafas por la renta de casas en Yucatán durante el verano
Hay mayor riesgo de estafas por la renta de casas en Yucatán durante el verano / Especial

Con la llegada de las vacaciones, la demanda de renta de casas de verano en Yucatán —especialmente en playas como Progreso, Chicxulub, Chelem y Chuburná— se dispara.

Desafortunadamente, este aumento también atrae a estafadores que utilizan redes sociales y plataformas digitales para ofrecer propiedades falsas.

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Para que disfrutes de tus vacaciones sin contratiempos, te presentamos una lista de recomendaciones clave para identificar anuncios engañosos y asegurar tu reservación de forma segura.

Recomendaciones clave para evitar fraudes en rentas vacacionales

Si estás buscando casas en renta en la playa en Yucatán, sigue estos consejos antes de realizar cualquier pago:

  • Evita tratos directos por redes sociales
  • Desconfía de precios sospechosamente bajos
  • Verifica la ubicación real con Google Maps
  • Exige videollamadas en tiempo real
  • No pagues el 100% por adelantado
  • Utiliza cuentas bancarias verificables
  • Revisa las opiniones y comentarios.
Operativo vacacional protegerá con 200 agentes las zonas concurridas hasta finales de agosto

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