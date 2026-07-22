Presidenta Sheinbaum se reunirá con Jamieson Greer por revisión del T-MEC y riesgo de nuevos aranceles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunirá este jueves 23 de julio en Palacio Nacional con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, como parte de las negociaciones relacionadas con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el encuentro se llevará a cabo después de las reuniones técnicas encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con la delegación estadounidense.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos confirmó que Greer permanecerá en México del 22 al 24 de julio para continuar las conversaciones bilaterales. La agenda incluye temas como acero, aluminio, industria automotriz, seguridad económica, agricultura, asuntos laborales y servicios de pagos electrónicos.

¿Qué hablarán Sheinbaum y Jamieson Greer sobre el T-MEC?

Sheinbaum señaló que el encuentro permitirá revisar los avances alcanzados por los equipos negociadores y abordar las diferencias comerciales entre ambos países.

Estados Unidos decidió no extender automáticamente el T-MEC por un nuevo periodo de 16 años durante la revisión conjunta del 1 de julio. Por ello, el acuerdo continúa vigente, pero deberá someterse a evaluaciones anuales hasta que los tres gobiernos acuerden su renovación.

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Las conversaciones entre Greer y Ebrard también se enfocan en fortalecer las cadenas de suministro de América del Norte, reducir la dependencia de insumos procedentes de otras regiones y revisar las reglas de origen aplicables a sectores estratégicos.

Sheinbaum confía en que México evitará nuevos aranceles

La presidenta expresó su confianza en que México no sea incluido entre los países que podrían enfrentar nuevos incrementos arancelarios por parte del Gobierno de Donald Trump.

Explicó que la Secretaría de Economía presentó argumentos ante las autoridades estadounidenses para demostrar por qué no deben imponerse gravámenes adicionales a los productos mexicanos.

Sheinbaum indicó que las medidas analizadas por Washington están relacionadas con mecanismos comerciales utilizados para responder a prácticas consideradas perjudiciales para Estados Unidos. No obstante, pidió esperar el anuncio formal antes de anticipar sus efectos sobre México.

México busca mantener preferencias comerciales del tratado

El Gobierno mexicano mantiene como objetivo que los productos que cumplen con las reglas de origen del T-MEC conserven condiciones preferenciales y no sean afectados por nuevas tarifas.

📌 @Claudiashein recibirá el jueves al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en medio de las negociaciones para la revisión del T-MEC.🇲🇽🇺🇸



La reunión ocurre mientras Washington prepara nuevos aranceles a 60 países.#TMEC #Comercio #México pic.twitter.com/gUOi9q9rMY — Alicia Salgado (@AliciaSalgadoMX) July 22, 2026

La relación comercial enfrenta diferencias por los aranceles estadounidenses al acero, aluminio y determinados productos que no cumplen con los requisitos del acuerdo regional. Sheinbaum ha calificado el incremento de tarifas sobre los metales como una medida injusta para México y ha insistido en alcanzar una solución mediante el diálogo.

La visita de Greer corresponde a la tercera ronda de negociaciones bilaterales sobre la revisión del T-MEC. Las dos primeras se realizaron en marzo y junio, mientras que la revisión formal entre México, Estados Unidos y Canadá comenzó el pasado 1 de julio.

Sheinbaum afirmó que su Gobierno esperará los resultados de las reuniones antes de informar si existe algún acuerdo sobre aranceles, reglas de origen y otros asuntos pendientes de la relación económica bilateral.

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