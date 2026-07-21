Donald Trump impone aranceles de 50% a productos de Canadá y aumenta tensión comercial por el T-MEC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 20 de julio nuevos aranceles de 50 por ciento sobre determinadas importaciones procedentes de Canadá, en una escalada de la disputa comercial entre ambos países.

A diferencia de versiones que señalan una tarifa general para la mayoría de los productos canadienses, la Casa Blanca informó que Trump firmó tres proclamaciones dirigidas a sectores específicos: productos automotrices, lácteos y bebidas alcohólicas.

Los nuevos gravámenes entrarán en vigor dentro de 30 días y se sustentan en la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una facultad que permite responder a prácticas consideradas discriminatorias contra el comercio estadounidense.

¿Qué productos de Canadá tendrán aranceles de 50%?

La medida alcanza materiales y componentes relacionados con vehículos, determinados productos lácteos y bebidas alcohólicas de origen canadiense.

La administración de Trump argumentó que Canadá limita el acceso de automóviles estadounidenses a su mercado, mantiene barreras para productos lácteos e impuso restricciones o represalias contra bebidas producidas en Estados Unidos.

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La Casa Blanca sostuvo que los aranceles buscan compensar esas condiciones y colocar a los exportadores estadounidenses en una situación de competencia equivalente. Algunos productos estratégicos, como energía, potasa, pescado y minerales críticos, permanecen fuera de esta ronda de gravámenes.

Trump eleva presión comercial sobre Canadá

El anuncio ocurrió en medio de las conversaciones relacionadas con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.

Los nuevos impuestos también se suman a otros aranceles aplicados previamente por Washington a bienes canadienses. La decisión amenaza con afectar cadenas de suministro integradas en América del Norte y elevar los costos de productos que cruzan varias veces la frontera durante su fabricación.

El Gobierno de Canadá considera que los gravámenes contradicen los compromisos establecidos en el acuerdo comercial regional y analiza posibles acciones de respuesta.

Fact Sheet: President Donald J. Trump Imposes Additional Tariffs on Canada https://t.co/7fJnp2mswO — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 20, 2026

¿Los incendios forestales causaron los nuevos aranceles?

Trump había amenazado con imponer nuevas tarifas por el humo de los incendios forestales canadienses que llegó a distintas zonas de Estados Unidos y provocó alertas por mala calidad del aire.

Sin embargo, la justificación formal de las proclamaciones se centró en las políticas comerciales de Canadá hacia automóviles, productos lácteos y bebidas estadounidenses, no en los incendios.

El mandatario acusó al país vecino de aplicar prácticas perjudiciales y de responder con represalias a medidas comerciales anteriores. La nueva ronda de aranceles profundiza una relación bilateral marcada por diferencias sobre el T-MEC, las reglas de acceso a los mercados y la política proteccionista de Washington.

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