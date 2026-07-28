Fraude en examen de la UNAM: Sheinbaum plantea intervención de la Fiscalía para aclarar irregularidades

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la Fiscalía puede intervenir en las investigaciones sobre las presuntas irregularidades detectadas durante el examen de admisión en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante su conferencia mañanera de este martes 28 de julio, la mandataria explicó que corresponde a la institución educativa definir el alcance de las indagatorias, debido a su carácter autónomo.

Sheinbaum sostuvo que la universidad debe determinar si requiere apoyo de las autoridades ministeriales o si cuenta con los elementos para efectuar una investigación interna. También consideró necesario establecer si las irregularidades estuvieron relacionadas con la empresa contratada para aplicar la prueba o con acciones individuales de algunos aspirantes.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el presunto fraude en el examen de la UNAM?

La presidenta indicó que la revisión debe aclarar si algunas personas utilizaron herramientas de inteligencia artificial para responder la evaluación o si existieron fallas en la organización y vigilancia del proceso.

La UNAM aplicó el examen de ingreso a licenciatura a 158 mil 712 aspirantes. La institución reconoció que detectó conductas contrarias a la convocatoria y posibles prácticas ilegales de personas o empresas que ofrecieron servicios para responder la prueba.

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La universidad informó que desde el pasado 3 de julio presentó una denuncia penal ante las autoridades competentes para investigar y sancionar posibles delitos. Esta acción estuvo dirigida principalmente contra quienes engañaron a familias y vendieron servicios fraudulentos vinculados con la aplicación del examen.

¿El Gobierno participará en la investigación de la UNAM?

Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal puede brindar apoyo mediante la Secretaría de Educación Pública, siempre que la UNAM lo solicite y sin intervenir en su autonomía.

La mandataria destacó que la prioridad debe ser ofrecer certeza a los jóvenes que estudiaron para presentar la evaluación y que esperan conocer si podrán iniciar sus clases. Días antes, también pidió que las posibles anomalías se resolvieran con rapidez y reconoció que la inteligencia artificial modificó las condiciones para aplicar exámenes a distancia.

#MañaneraDelPueblo. La @UNAM_MX debe resolver en el propio marco de su autonomía dos temas fundamentales sobre el examen de acceso en línea, explica la presidenta @Claudiashein: decidir si es válido o no el examen e investigar y denunciar ante el posible fraude. pic.twitter.com/g8sf7HAEXo — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 28, 2026

La universidad suspendió temporalmente las inscripciones de los aspirantes de nuevo ingreso mientras un comité técnico analiza los resultados y las condiciones en las que se aplicó el examen. La revisión deberá definir las medidas para garantizar la equidad y transparencia del proceso.

Sheinbaum insistió en que cualquier decisión debe proteger a quienes cumplieron las reglas y permitir que la comunidad estudiantil conozca, antes del inicio del ciclo escolar, qué ocurrirá con los resultados cuestionados.

IO