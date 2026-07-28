Iniciará la pulpeada este 1 de agosto en Yucatán; miles de familias auguran mejor situación económica

A poco menos de una semana de que arranque, el próximo 1 de agosto, la temporada de captura de pulpo, el sector pesquero de Yucatán deposita en el octópodo casi todas sus expectativas económicas del año. La pesquería del mero atraviesa un momento complicado y la de langosta, que apenas suma semanas de haber iniciado, todavía es prematuro evaluarla, por lo que el molusco vuelve a convertirse, como cada verano, en el principal sostén de miles de familias costeras.

La titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy), Lila Frías, confirmó que la temporada 2026 iniciará con la salida de alrededor de 600 embarcaciones mayores -principalmente desde el puerto de Progreso- y más de 4 mil embarcaciones menores distribuidas en la costa. “Sin duda es la pesquería comercial más importante que tiene Yucatán, por su abundancia, por su relevancia económica y porque es un producto nato de las costas del estado”, afirmó la funcionaria, quien subrayó que se trata de un producto con identificación geográfica, originario del litoral yucateco.

Frías también destacó la persistencia de las artes de pesca artesanales, como la tradicional jimba y la técnica del gareteo, transmitidas de generación en generación entre los pescadores ribereños, y que continúan siendo el método dominante de captura pese a la creciente presión sobre el recurso.

Cuota que crece, con altibajos

El pulpo es la única pesquería de Yucatán que opera bajo un esquema de cuotas, fijadas cada año por el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) con base en estudios científicos sobre la biomasa disponible en el litoral de Campeche y Yucatán. La revisión de las últimas cuatro temporadas muestra una tendencia de crecimiento, aunque no siempre libre de sobresaltos climáticos.

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En 2022, la cuota conjunta para ambos estados se fijó en poco menos de 19 mil toneladas y la captura la rebasó, alcanzando alrededor de 20 mil 155 toneladas antes de que Conapesca ordenara el cierre anticipado de la temporada. Para 2023, la meta subió a 21 mil 392 toneladas, pero el resultado se quedó ligeramente corto, con un cierre cercano a las 20 mil 150 toneladas -de las cuales Yucatán aportó, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 18 mil 407 toneladas-. La temporada 2024 fue más irregular: pese a una cuota ampliada a cerca de 29 mil 267 toneladas y una prórroga de dos semanas por el mal clima, el cierre se ubicó alrededor del 94% de la meta, con Yucatán aportando 24 mil 230 toneladas, de acuerdo con el Panorama Agroalimentario 2025 del SIAP.

La temporada 2025 rompió esa racha de metas incumplidas. Conapesca amplió la cuota conjunta de 28 mil a 32 mil toneladas tras una opinión técnica favorable del IMIPAS sobre el crecimiento de la población explotable de Octopus maya, y el litoral yucateco-campechano terminó por alcanzarla: Yucatán cerró con 25 mil 462 toneladas -su mejor cifra individual en las últimas cuatro temporadas- y Campeche sumó cerca de 7 mil 983 toneladas, para un total conjunto de aproximadamente 33 mil toneladas. El valor comercial de la producción yucateca se estimó en mil 762 millones de pesos.

Conviene precisar un dato que suele prestarse a confusión: el volumen de 32 mil toneladas que se cita como cierre de la temporada pasada corresponde a la cuota conjunta autorizada para Campeche y Yucatán, no a la captura exclusiva del estado, que fue de 25 mil 462 toneladas —cerca del 79% del total regional.

Optimismo con incógnitas

Con la veda concluyendo el 31 de julio, el sector pesquero yucateco espera que IMIPAS y Conapesca den a conocer en los próximos días la cuota autorizada para 2026. Frías reconoció que existe optimismo entre los pescadores, en parte porque estudios de biólogos marinos han detectado abundancia del molusco en el litoral yucateco de cara al arranque de la pulpeada.

El presidente de la Confederación Mexicana de Sociedades Cooperativas Pesqueras de México, José Luis Carrillo Galaz, coincidió en el optimismo.

Recordó que, según cifras de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), entre el primero de agosto y el 15 de diciembre de 2025 se capturaron 32 mil toneladas entre ambos estados, aunque algunos pescadores ribereños aseguran que el volumen real fue de hasta 34 mil toneladas. El dirigente destacó que el precio del kilo de pulpo se mantuvo el año pasado en 250 pesos, muy por encima de los 160 a 180 pesos registrados en 2024, impulsado por una buena captura y una fuerte demanda tanto en el mercado nacional como en las exportaciones hacia Europa.

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Carrillo Galaz puntualizó que el sector espera que la pesca furtiva registrada durante los meses de veda no afecte el arranque de la temporada, que este año comienza el sábado primero de agosto, con expectativas de una captura sólida tanto para el sector social como para el industrial.

Un botín en juego

Con casi 4 mil 700 embarcaciones -mayores y menores- dependiendo de la pulpeada, y con las otras dos grandes pesquerías del estado atravesando un año débil, el resultado de la temporada 2026 será determinante para la economía de las comunidades costeras yucatecas durante el segundo semestre del año.

La definición de la cuota, que se espera en los próximos días, marcará el techo de una temporada que, según el propio sector, arranca con condiciones biológicas favorables y con el antecedente de una de las mejores capturas individuales de Yucatán en años recientes.