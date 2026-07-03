Sedena prepara desminado en Michoacán tras detectar 625 explosivos improvisados

La Secretaría de la Defensa Nacional prepara un proyecto especial para retirar artefactos explosivos improvisados en Michoacán, luego de detectar 625 dispositivos entre noviembre de 2025 y junio de 2026.

El titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que la operación se concentra en zonas de Tierra Caliente y Apatzingán, donde grupos criminales han colocado explosivos en caminos y rutas estratégicas.

¿Dónde fueron localizados los explosivos en Michoacán?

De acuerdo con el secretario, los artefactos fueron ubicados principalmente en las rutas de El Guayabo, El Alcalde, Tierra Caliente y Apatzingán.

La presencia de estos dispositivos ha obligado a las fuerzas federales a diseñar una estrategia de “desminado” para reducir riesgos para militares, policías y población civil.

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Trevilla Trejo atribuyó la colocación de explosivos al Cártel Jalisco Nueva Generación, que, dijo, busca ingresar a zonas como Tepalcatepec, Coalcomán y Apatzingán. También señaló que grupos criminales locales han usado estos artefactos para proteger territorios bajo su control.

¿Qué medidas prepara la Sedena contra las minas en Michoacán?

El general informó que la Defensa trabaja en un proyecto para fabricar vehículos especiales antiminas, con el objetivo de reforzar los recorridos en zonas donde se han localizado estos artefactos.

Además, la institución analiza la compra de drones especializados para detectar explosivos antes de que representen un riesgo para las tropas o habitantes de las comunidades.

#MañaneraDelPueblo | Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de @Defensamx1, informó que actualmente se cuentan con 10 mil elementos desplegados y 3 helicópteros en #Michoacán para reforzar acciones de seguridad en la entidad. pic.twitter.com/zG7SgFWDev — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 3, 2026

El uso de explosivos improvisados en Michoacán ya había encendido alertas entre autoridades federales. En 2025, la Defensa reportó la destrucción de más de 700 artefactos en distintas localidades del estado.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales también han reportado aseguramientos de explosivos, armas, vehículos y materiales utilizados por grupos delictivos.

Aunque la Sedena mantiene operativos en la región, el retiro de estos dispositivos representa uno de los principales retos de seguridad en zonas disputadas por organizaciones criminales.

IO