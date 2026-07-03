Michoacán reduce homicidios y suma mil 300 detenciones por delitos de alto impacto: Gabinete de Seguridad

El Gobierno federal informó avances en la estrategia de seguridad para Michoacán, entre ellos una reducción en la incidencia delictiva y la detención de mil 300 personas por delitos de alto impacto durante la actual administración.

El balance fue presentado este viernes 3 de julio durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Morelia, como parte del seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

¿Cuánto bajaron los homicidios en Michoacán?

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que el promedio diario de homicidio doloso bajó 46 por ciento, al pasar de 4.32 casos diarios en enero de 2025 a 2.33 en junio de 2026.

También señaló que junio de 2026 fue el mes de junio con menor promedio diario de homicidios desde 2015. Frente a junio de 2025, la reducción fue de 43 por ciento.

En el comparativo anual, Michoacán pasó de 3.5 homicidios diarios en 2025 a 2.2 en lo que va de 2026, una disminución preliminar de 37 por ciento.

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¿Qué detenciones reportó Seguridad federal?

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que del 1 de octubre de 2024 al 15 de junio de 2026 fueron detenidas mil 300 personas por delitos de alto impacto.

Además, se aseguraron mil 400 armas de fuego, más de 215 mil cartuchos, 6 mil 600 cargadores y más de 35 toneladas de droga. También fueron destruidos 30 laboratorios clandestinos y 12 áreas utilizadas para producir metanfetaminas.

#MañaneraDelPueblo | @Maffiguer, titular de la @SESNSP, presentó la tendencia a la baja en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Michoacán:



➡️ Baja en el promedio diario mensual:

◾ Registró una disminución del 46% en junio 2026 respecto al punto más alto que… pic.twitter.com/PmBz8JNFhn — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 3, 2026

Entre las acciones recientes destacó la detención de presuntos extorsionadores en Morelia, Uruapan y Los Reyes de Salgado, además del aseguramiento de 137 kilos de cocaína en el puerto de Lázaro Cárdenas.

¿Qué contempla el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia?

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, explicó que el plan combina seguridad con programas sociales, inversión, empleo, carreteras, salud, vivienda, educación y apoyo al campo.

Informó que se han realizado 77 ferias del bienestar en 68 municipios, con más de 850 mil servicios y trámites. También se han instalado módulos de “Sí al desarme, sí a la paz”, donde fueron canjeadas 414 armas de fuego.

#MañaneraDelPueblo | @OHarfuch, titular de la @SSPCMexico, presentó los avances en materia de seguridad en Michoacán como parte del #PlanMichoacán:



➡️ Detenidos y armamento:

◾ 1,342 detenidos

◾ 1,398 armas de fuego



➡️ Drogas e infraestructura ilícita:

◾ 35,014 kg de drogas… pic.twitter.com/mXLs4HIf5k — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 3, 2026

En materia educativa, el Gobierno federal reportó apoyos para 842 mil 287 becarios en Michoacán, con un presupuesto de 5 mil 700 millones de pesos.

Las autoridades federales afirmaron que la estrategia continuará con presencia territorial, investigación, inteligencia y atención prioritaria a la extorsión, especialmente contra productores, comerciantes y sectores económicos del estado.

IO