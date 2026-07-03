México vs Inglaterra: Anuncian operativo especial de seguridad en la Zona Fan del estadio Kukulcán en Mérida

El Gobierno del Estado implementará un operativo especial de seguridad y protección civil en la Zona Fan instalada en el estadio Kukulcán, donde este fin de semana miles de familias se reunirán para seguir el partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra.

La estrategia fue anunciada durante la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, quien afirmó que el dispositivo busca garantizar la seguridad de los asistentes y prevenir cualquier situación de riesgo durante los eventos masivos programados para estos días.

El mandatario reiteró que en Yucatán prevalece el Estado de Derecho y aseguró que la paz en la entidad se fortalece mediante la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno.

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Como parte del operativo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzará la vigilancia en los puntos de mayor concentración de personas, incluida la Zona Fan del estadio Kukulcán y el Monumento a la Patria. Además, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) mantendrá monitoreo permanente en todo el estado las 24 horas.

Las autoridades señalaron que el despliegue contará con la participación coordinada del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la SSP, las policías municipales y las fiscalías, con el objetivo de brindar condiciones de seguridad a quienes acudan a las actividades del fin de semana.

Operativo Vacacional de Verano mantiene vigilancia en carreteras, playas y puertos

De manera paralela, el Gobierno del Estado informó que continúa activo el Operativo Vacacional de Verano, el cual mantiene presencia permanente en carreteras, puertos, playas, zonas comerciales y destinos turísticos, ante el incremento de visitantes registrado durante esta temporada.

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Las autoridades indicaron que el aumento en la afluencia turística ha sido respaldado por el crecimiento en el número de pasajeros que recibe el Aeropuerto Internacional de Mérida, por lo que se han intensificado los recorridos preventivos en distintos puntos del estado.

Asimismo, durante las vacaciones continuarán los operativos de alcoholímetro, radares de velocidad y filtros de control carretero, con el propósito de prevenir accidentes y proteger la integridad de la población.

El gobernador hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar el número de emergencias 9-1-1 en caso de cualquier incidente y el 089 para realizar denuncias anónimas. También exhortó a quienes consuman bebidas alcohólicas a designar a una persona conductora responsable.