Estudiantes yucatecos destacan en la Copa FutBotMx 2026 con proyectos de robótica e IA

Tres equipos integrados por estudiantes de Yucatán representaron al estado en la fase nacional de la Copa FutBotMx 2026, celebrada en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde compitieron con proyectos de robótica frente a universidades e instituciones de investigación de todo el país.

Los equipos Team Aluxe, del Instituto Tecnológico de Mérida; X-Force, del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Yucatán (Itssy), y FUTM4A, de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), lograron avanzar a la etapa nacional al ubicarse entre los 53 equipos finalistas, seleccionados de un total cercano a 300 participantes.

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La competencia reunió a representantes de 43 instituciones educativas y de investigación provenientes de 24 entidades federativas, quienes enfrentaron distintos desafíos enfocados en robótica, programación e inteligencia artificial.

Además de poner a prueba sus conocimientos técnicos, las y los universitarios tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias con estudiantes de otras regiones del país, fortaleciendo habilidades como el trabajo colaborativo, la resolución de problemas y la innovación tecnológica.

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Por su parte, el asesor del Team Aluxe, Enrique Camacho Pérez, destacó el nivel de exigencia que representó la competencia para los estudiantes del Instituto Tecnológico de Mérida.

La Copa FutBotMx forma parte del programa Mundial Social, impulsado por el Gobierno de México con el objetivo de que la Copa Mundial de la FIFA 2026 deje un legado en ámbitos como el deporte, la educación, la cultura y la salud.

Como parte de esta estrategia, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación promueve este certamen para impulsar vocaciones tempranas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), mediante competencias que fomentan el aprendizaje práctico y el desarrollo de soluciones innovadoras.