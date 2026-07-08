Desde el Centro hasta la Cámara de Diputados: así se inundó la CDMX por fuertes lluvias

La intensa lluvia que se registró durante la tarde y noche de este miércoles 8 de julio, provocó inundaciones en diversos puntos de la Ciudad de México (CDMX). Estas afectaciones generaron problemas en la circulación vehicular y provocaron la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Algunas de las imágenes más impactantes fueron en la Cámara de Diputados, dependencia que se vio fuertemente afectada por las precipitaciones. Usuarios en redes sociales compartieron diversas imágenes y videos de las inundaciones presentadas dentro de la capital del país.

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Así se inundó la CDMX por las lluvias de este miércoles

Las lluvias provocaron fuertes inundaciones en el Centro Histórico hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro. La Cámara de Diputados sufrió importantes afectaciones, el agua pluvial ingresó con fuerza al estacionamiento subterráneo y a diversas oficinas administrativas.

A través de un comunicado, el Palacio Legislativo confirmó que el problema se agravó por el fuerte desnivel que existe respecto a la red principal del drenaje en las calles aledañas, esto ocasionó un preocupante retorno de aguas negras por las coladeras y rampas de acceso; generando inundaciones en el estacionamiento subterráneo.

Se les inundó



El estacionamiento basamento de la Cámara de Diputados.



Por la fuerte lluvia el agua se regresó por las rampas de acceso. También salió el agua de las coladeras. pic.twitter.com/5tYJTAQtuH — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) July 9, 2026

Por otro lado, el agua cubrió arterias principales del Centro de la CDMX. Reportes viales indicaron inundaciones y espejos de agua considerables en avenidas como Paseo de la Reforma específicamente a la altura de Bucareli, en las inmediaciones de Pino Suárez y en el bajo puente de Fray Servando Teresa de Mier.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del equipo de aguas implementaron dispositivos de movilidad de emergencia por decenas de autos varados y un tránsito completamente detenido en todo el cuadrante centro-oriente.

19:22 #PrecauciónVial | Encharcamiento en el bajo puente de Av. Chapultepec a la altura de Florencia . #AlternativaVial Av. Paseo de la Reforma y Av. Álvaro Obregón @SEGIAGUA #Tlaloque2026 pic.twitter.com/hGLN4hQtOU — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 9, 2026

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil vigila de cerca los niveles de agua, recordando a la población evitar zonas inundadas y mantenerse resguardados debido a los pronósticos de lluvias fuertes.

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