Vinculan a proceso a Gilda Lozoya por lavado de dinero; seguirá en libertad condicional

Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fue vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de una investigación relacionada con el caso Agronitrogenados.

La decisión fue tomada por la jueza de Control del Reclusorio Norte, Nora Ileana García Peralta, después de una audiencia que inició la mañana del martes 7 de julio y concluyó durante la madrugada de este miércoles.

¿Por qué vincularon a proceso a Gilda Lozoya?

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República presentó 54 datos de prueba contra Gilda Lozoya. El Ministerio Público federal la señaló como presunta prestanombres y beneficiaria de una empresa vinculada con la cesión de derechos realizada por Emilio Lozoya.

De acuerdo con la acusación, esa operación estaría relacionada con la triangulación de recursos de procedencia ilícita en el marco del caso Agronitrogenados, uno de los expedientes que ha acompañado el proceso penal contra el exdirector de Pemex.

La jueza consideró que existían elementos suficientes para iniciar proceso penal contra Gilda Lozoya, por lo que fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

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¿Gilda Lozoya irá a prisión?

Aunque la FGR solicitó medidas cautelares, la jueza descartó riesgo de fuga y permitió que Gilda Lozoya enfrente el proceso en libertad condicional, al menos hasta la audiencia de revisión de medidas cautelares, programada para el 9 de julio a las 9:00 horas.

Como parte de las restricciones, la autoridad judicial ordenó retirarle el pasaporte y le impuso la obligación de presentarse cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares.

¿Qué relación tiene con el caso Agronitrogenados?

El caso Agronitrogenados está vinculado con presuntos actos de corrupción durante la compra de una planta de fertilizantes por parte de Pemex.

⚖️🇲🇽 Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue vinculada a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de la investigación relacionada con el caso Agronitrogenados. La imputada enfrentará el… — Hipócrita Lector (@HipocritaTweet) July 8, 2026

En este expediente, la FGR ha investigado operaciones financieras, presunta triangulación de recursos y posibles beneficios indebidos.

La vinculación a proceso de Gilda Lozoya amplía el alcance judicial del caso y mantiene bajo revisión las operaciones relacionadas con el entorno familiar del exfuncionario petrolero.

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