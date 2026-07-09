Nancy Nápoles simuló su rapto para obtener 40mdp; Fiscalía del EdoMex la acusa formalmente

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha imputado de manera formal a Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, y presidenta del Consejo Estatal de Morena. La política es acusada del delito de simulación de secuestro.

Las autoridades han señalado que la funcionaría realizó este montaje con el objetivo de exigir un rescate de 40 millones de pesos que habrían sido extraídos directamente del erario público, esto con el objetivo de encubrir un desfalco previo en las arcas municipales de donde es alcaldesa.

Noticia Destacada Alcaldesa de Tenancingo reaparece tras presunto secuestro: Nancy Nápoles confirma que seguirá en funciones

La defensa de la alcaldesa solicitó que el proceso judicial se manejara de forma privada, argumentando que existe el riesgo de entorpecer las indagatorias en curso. Debido a este hecho, las autoridades detuvieron a tres presuntos cómplices: Christian "N", Karla Valeria "N" y Víctor Manuel "N".

Por otro lado, el esposo y cuñado de Nancy Nápoles han sido señalados como coautores intelectuales del plan que se llevó a cabo el pasado 31 de mayo, fecha en donde supuestamente habría sido privada de su libertad. Sin embargo; las investigaciones de las autoridades revelaron contradicciones entre la edil y sus presuntos captores.

🔴La Fiscalía del Edomex acusó formalmente a la alcaldesa morenista Nancy Nápoles de simular su rapto para ocultar un millonario desvío de recursos.



Mientras se llevaba a cabo la audiencia, un grupo de manifestantes se congregó a las afueras del juzgado para exigir su renuncia… — Azucena Uresti (@azucenau) July 10, 2026

Mientras se llevaba a cabo la audiencia, un grupo de manifestantes se congregó a las afueras del juzgado con la finalidad de exigir la renuncia inmediata de la funcionaria. Por su parte, el partido Morena suspendió los derechos políticos de Nápoles Pacheco de manera provisional en lo que se deslindan responsabilidades de carácter legal y financiero

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