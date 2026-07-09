Motociclista sufre grave accidente en la Zona Hotelera de Cancún; fue trasladado de emergencia a un hospital

Un motociclista resultó gravemente lesionado la tarde de este jueves tras sufrir un aparatoso accidente sobre el Boulevard Kukulcán en la Zona Hotelera de Cancún, a la altura del kilómetro 4, cerca del Teatro de Cancún. El percance movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas, cuando el conductor de la motocicleta circulaba con dirección al centro de la ciudad y, por causas que aún son investigadas, perdió el control de la unidad y derrapó, impactándose violentamente contra el pavimento.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista presuntamente no portaba casco de protección, por lo que sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le habría provocado una posible fractura craneoencefálica, quedando tendido sobre la carpeta asfáltica.

Testigos señalaron que en el accidente habría estado involucrado un autobús de transporte público, cuyo conductor presuntamente realizó un cambio intempestivo de carril, obligando al motociclista a frenar de manera repentina, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad. Tras el incidente, el operador del autobús presuntamente continuó su marcha y abandonó el lugar.

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Luego del reporte al número de emergencias 911, el Complejo de Seguridad C5 activó los protocolos de atención, por lo que elementos de la Policía Turística y paramédicos de la empresa Life acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios al lesionado, quien, de manera preliminar, fue identificado como un turista.

Debido a la gravedad de sus lesiones, el hombre fue estabilizado y posteriormente trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Policía Turística acordonaron la zona mientras personal de la Dirección de Tránsito realizaba el peritaje correspondiente. Finalmente, la motocicleta fue remolcada a un corralón para quedar a disposición de las autoridades, que determinarán las causas del accidente y tratarán de ubicar al conductor del autobús señalado por los testigos.

El percance provocó afectaciones a la circulación por más de una hora sobre el Boulevard Kukulcán, generando largas filas de vehículos y tráfico intenso, debido a que ocurrió en uno de los horarios de mayor afluencia, cuando cientos de trabajadores concluyen su jornada laboral en la Zona Hotelera y se dirigen hacia sus hogares.